Le couvre-feu prolongé de deux semaines en Martinique

Instauré pour tenter de mettre un terme aux violences nocturnes, le couvre-feu imposé aux Martiniquais a été prolongé de deux semaines. Le préfet justifie cette mesure par une dégradation des indicateurs de la pandémie de Covid.

Le préfet de la Martinique a annoncé le 7 décembre dans un communiqué la prolongation de deux semaines du couvre-feu en vigueur dans ce département d'outre-mer, faisant valoir l'inquiétude des autorités face aux indicateurs de la pandémie de Covid-19. La Martinique est secouée par un important mouvement social lié à diverses revendications (refus de l'obligation vaccinale, revendications politiques et sociales, notamment concernant le coût de la vie), mais également par différents épisodes de violences survenus ces dernières semaines.

Fin novembre, la préfecture avait annoncé la mise en place d'un couvre-feu dès 19h sur toute l'île, afin de tenter de mettre un terme aux violences nocturnes. Cette mesure devait prendre fin ce 8 décembre, mais a donc été prolongée par les autorités.

Le couvre-feu s'appliquera désormais de 20h à 5h du matin. Les établissements recevant du public, tels que les restaurants et salles de spectacles, qui étaient jusque là autorisés à rester ouverts jusqu'à 22h, ne bénéficieront plus de dérogation.

Dans son communiqué, le préfet de la Martinique s'inquiète d'un système hospitalier «sous tension» et d'une situation sanitaire qui «se dégrade de plus en plus». Selon les chiffres des autorités, 618 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés du 29 novembre au 5 décembre, contre 529 la semaine précédente. Les taux de positivité et d'incidence sont en hausse, alors que la vaccination stagne avec près de 40,5% de personnes possédant un schéma vaccinal complet, chez les individus âgés de 12 ans et plus.