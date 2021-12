Covid-19 : une combinaison de vaccins est prônée par les autorités sanitaires de l'UE

Pour les autorités sanitaires européennes, l'administration d'une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 différent de celui des premières injections aurait un effet plus efficace sur les défenses immunitaires.

L'administration d'une dose de rappel d'un vaccin contre le Covid-19 différent de celui reçu lors des premières injections suscite dans certains cas une réponse immunitaire plus forte, ont déclaré ce 7 décembre les autorités sanitaires européennes.

Les meilleurs résultats ont été obtenus en utilisant d'abord un vaccin à vecteur viral tel que celui d'AstraZeneca ou de Johnson & Johnson, suivi par une injection d'un vaccin à ARN messager (ARNm) comme Pfizer et Moderna, ont-elles indiqué.

La combinaison «peut être utilisée à la fois pour les injections initiales et les rappels», selon un communiqué commun de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Cela rend également les pays plus flexibles lorsqu'ils font face à un pic des cas, surtout lorsqu'ils manquent de stocks d'un vaccin en particulier, ont-ils poursuivi.

De nombreux pays européens ont déjà commencé à administrer des doses de rappel, six mois après les injections initiales de vaccins anti-Covid, en raison de l'affaiblissement de l'immunité.

Certaines études évoquent des effets secondaires plus forts après une combinaison de vaccins

«Les résultats d'études sur la vaccination hétérologue suggèrent que la combinaison de vaccins à vecteur viral et de vaccins à ARNm produit de bons niveaux d'anticorps [...] et une réponse des lymphocytes T plus élevée que l'utilisation du même vaccin», expliquent les autorités sanitaires européennes.

Les anticorps ne sont qu'un des volets de la réponse immunitaire, qui passe aussi par des cellules appelées lymphocytes T. Plus difficile à mesurer, cette «immunité cellulaire» n'en joue pas moins un rôle très important, notamment contre les formes graves de la maladie.

Certaines études suggèrent que les effets secondaires comme la douleur, la fièvre, les maux de tête et la fatigue sont plus forts après une combinaison de vaccins différents, mais les résultats ne sont «pas uniformes», ont ajouté l'EMA et l'ECDC.

L'EMA a jusqu'à présent approuvé quatre vaccins pour les adultes dans l'Union européenne : les vaccins à ARN messager de Pfizer-BioNTech et Moderna, et les vaccins à vecteur viral d'AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Selon l'EMA et l'ECDC, les taux d'hospitalisations et de décès dûs au Covid-19 sont les plus bas dans les Etats de l'UE avec les taux de vaccination les plus élevés, quels que soient les vaccins utilisés.