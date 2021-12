Poutine et Biden échangent des salutations avant leur entretien à huis clos (VIDEO)

Ce 7 décembre le président russe s'entretient avec son homologue américain, Joe Biden, par visioconférence. Bien que la conversation entière se tiendra à huis clos, la cérémonie protocolaire préliminaire est, elle, rendue publique.

Les chefs d'Etat russe et américain, Vladimir Poutine et Joe Biden, s'entretiennent ce 7 décembre, par visioconférence et à huis clos, après une cérémonie protocolaire publique. Lors de celle-ci – particulièrement courte – les deux présidents se sont contentés d'échanger des salutations et formules de politesse. «Malheureusement, nous ne nous sommes pas vus pendant la réunion du G20 j'espère que la prochaine fois nous aurons la possibilité de nous rencontrer en personne», a déclaré Joe Biden à son homologue.

Dans un communiqué du 4 décembre, l'attachée de presse de la présidence américaine Jen Psaki avait indiqué que les dirigeants discuteraient «d'un éventail de sujets dans les relations américano-russes, y compris la stabilité stratégique, la cybersécurité et les problèmes régionaux». Côté russe, le conseiller de Vladimir Poutine Iouri Ouchakov avait déclaré que les discussions porteraient sur les relations bilatérales et les dossiers internationaux urgents comme l'Afghanistan, l'Iran, l'Ukraine, la Libye et peut-être la Syrie. Le conseiller a aussi évoqué de probables discussions sur la mise en œuvre de l'initiative russe d'organiser un sommet des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, a précisé l'agence Tass.