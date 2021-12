Le pape François prêt à se rendre à Moscou pour «l’unité» de la chrétienté

Le pape François a déclaré le 6 décembre à la presse qu'il était prêt à rendre visite au patriarche Cyrille à Moscou, un fait historique puisqu'aucun pape ne s'est jamais rendu en Russie. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés à Cuba en 2016.

«Nous sommes des frères et nous nous parlons franchement. Nous ne dansons pas le menuet», a déclaré le souverain pontife aux journalistes à bord de son avion de retour d'un voyage à Chypre et en Grèce. «Nous devons aller de l'avant, en marchant et en travaillant vers l’unité», a-t-il ajouté. Il a également précisé qu'il était prêt à aller à Moscou et qu'un haut responsable orthodoxe russe était attendu à Rome la semaine prochaine pour décider de la date et du lieu de la rencontre, «à l'horizon pas trop lointain», selon les propos du pape François.

La rencontre des deux hommes à Cuba en 2016 était déjà la première entre un pape et un dirigeant de l'Eglise orthodoxe russe depuis le grand schisme qui a divisé le christianisme en deux branches, en 1054.

Le pape ne peut en théorie se rendre que dans des pays où il reçoit une invitation conjointe des autorités religieuses et gouvernementale. En l’espèce, cela signifie que le le souverain pontife aurait besoin d'une invitation du président Vladimir Poutine pour se rendre en Russie.

Le pape François a entamé son 35e voyage. Il s’est rendu à Lesbos et en Chypre, en ramenant des migrants avec lui à son retour en Italie, fidèle à la cause des réfugiés dont il a fait la pierre angulaire de son pontificat.