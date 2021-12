«L'Inde, une grande puissance, une nation amie et un allié sûr» : Poutine en visite à New Delhi

Vladimir Poutine est arrivé le 6 décembre en Inde, à New Delhi, pour renforcer les liens entre la Russie et son allié traditionnel depuis l'époque soviétique, mais désormais courtisé également par les Etats-Unis.

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé le 6 décembre à New Delhi, en Inde, pour son deuxième voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie, afin de renforcer les liens militaires et énergétiques avec un allié traditionnel courtisé par Washington. Les Etats-Unis, qui s'efforcent de parer la montée en puissance de la Chine, ont instauré le Quad, dialogue de sécurité avec l'Inde, le Japon et l'Australie, non sans éveiller des inquiétudes à Pékin et Moscou.

L'Inde fut proche de l'Union soviétique pendant la guerre froide et cette relation qui perdure aujourd'hui est qualifiée par Delhi de «partenariat stratégique spécial et privilégié». «Nous considérons l'Inde comme une grande puissance, une nation amie et un allié sûr», a déclaré Vladimir Poutine aux journalistes avant sa rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi.