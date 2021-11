Paris, Londres, Berlin... Plusieurs pays prennent des mesures aux frontières face au nouveau variant

En Europe et ailleurs, plusieurs pays ont annoncé des mesures restrictives concernant l'arrivée de voyageurs en provenance d'Afrique australe après la découverte d'un nouveau variant face auquel les vaccins actuels pourraient être «moins efficaces».

Après la découverte en Afrique du sud d'un nouveau variant du Covid-19 au nombre «extrêmement élevé» de mutations, plusieurs pays ont annoncé suspendre l'arrivée de voyageurs en provenance de plusieurs pays d'Afrique australe.

Paris réfléchit... puis annonce la suspension des arrivées en provenance d'Afrique australe

Matignon a fait savoir auprès de l'AFP que la France avait pris la décision de suspendre les vols en provenance de sept pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, en raison de «la découverte d’un nouveau variant du coronavirus particulièrement préoccupant». Cette mesure, appliquée «pour une durée minimale de 48 heures», concerne également les voyageurs venant du Lesotho, du Botswana, du Zimbabwe, de Mozambique, de Namibie et d’Eswatini. «Les personnes ayant voyagé au cours des 14 derniers jours dans l’un de ces pays sont invitées à se signaler aux autorités et à réaliser dans les meilleurs délais un test de dépistage RT-PCR», ajoute également Matignon.

Plus tôt, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait pour sa part expliqué que Paris réfléchissait à d'éventuelles mesures en ce sens, «si nécessaire». «Il y a des réunions en cours, un travail en cours, et dans les tout prochains jours si ce n'est les prochaines heures, on y verra un peu plus clair et on prendra des décisions évidemment si c'est nécessaire», a-t-il déclaré lors d'une intervention télévisée dans la matinée.

Nouveau variant sud-africain: Gabriel Attal (@GabrielAttal) assure que le gouvernement "prendra des décisions si c'est nécessaire" pic.twitter.com/4B5I5X0Fc5 — BFMTV (@BFMTV) November 26, 2021

«On connaît pour l'instant assez peu de choses [de ce variant] on récolte des informations en ce moment même», a-t-il ajouté en précisant que la France était en lien avec l'Organisation mondiale de la santé à ce sujet.

Londres veut stopper un variant face auquel les vaccins actuels pourraient être «moins efficaces»

Le secrétaire d'Etat britannique à la Santé Sajid Javid a fait savoir que tous les vols en provenance d'Afrique du sud, de Namibie, du Lesotho, d'Eswatini (ex-Swaziland), du Zimbabwe et du Botswana seraient suspendus à compter de la mi-journée, ce 26 novembre. «Les premières indications que nous avons de ce variant sont qu'il pourrait être plus transmissible que le variant Delta et que les vaccins dont nous disposons actuellement pourraient être moins efficaces», a notamment déclaré Sajid Javid. Alors qu'aucun cas du nouveau variant n'a pour l'heure été détecté en Grande-Bretagne, Londres a annoncé des procédures de quarantaine pour tous les voyageurs ayant récemment voyagé dans un des pays concernés. «Et si quelqu'un est arrivé de ces pays dans les dix derniers jours, nous lui demanderons de faire des tests PCR», a-t-il encore ajouté.

Berlin ne veut pas d'un nouveau variant «qui cause encore plus de problèmes»

«La dernière chose dont nous avons besoin maintenant, c'est l'introduction d'un nouveau variant qui cause encore plus de problèmes», a de son côté expliqué le ministre allemand de la Santé Jens Spahn qui a annoncé que son pays s'apprêtait à refuser l'entrée sur le territoire aux voyageurs étrangers en provenance d'Afrique du Sud en raison de la découverte d'un nouveau variant du Covid-19. La mesure doit être effective à partir de ce 26 novembre dans la soirée et concernera «l'Afrique du Sud et probablement les pays voisins», a affirmé le ministre.

Rome invoque «la précaution maximale»

L'Italie interdit de son côté l'entrée sur son territoire à toute personne ayant séjourné en Afrique australe «au cours des 14 derniers jours», a annoncé le même jour le ministre italien de la Santé Roberto Speranza, invoquant «la précaution maximale» face au nouveau variant. La liste des pays concernés par cette interdiction est la même que celle qui a été annoncée au Royaume-Uni. La mesure fait suite à une série de mesure adoptées en milieu de semaine par le gouvernement italien. Rome a ainsi décidé, entre autres, d'accélérer la dose de rappel du vaccin anti-Covid et d'instaurer des restrictions pour les non-vaccinés.

L'Italie, qui a payé un lourd tribut avec plus de 133 000 morts depuis le début de la pandémie, enregistre depuis plusieurs jours plus de 10 000 nouveaux cas quotidiens, incitant le gouvernement à adopter ces nouvelles mesures pour endiguer le rebond de contagions.

Une proposition à venir de la part de la Commission européenne

Dans la matinée du 26 novembre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé sur les réseaux sociaux que l'exécutif européen s'apprêtait à proposer, «en étroite coordination» avec les Etats membres de l'UE, «l'activation d'un frein d'urgence» pour arrêter les liaisons aériennes en provenance de la région de l'Afrique australe face à la découverte d'«un variant préoccupant».

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

La Commission européenne doit faire une proposition aux représentants des Etats membres lors d'une réunion prévue ce jour-même. «Ce sera ensuite au Conseil d'adopter une telle recommandation», comme l'a rapporté l'AFP.

En dehors de l'Europe, d'autres pays comme Singapour ont également annoncé des mesures restrictives concernant les arrivées en provenance d'Afrique australe. En Israël, le ministère de la Santé a annoncé la détection sur son territoire d'un premier cas du nouveau variant. Dans la nuit du 25 au 26 novembre, Tel Aviv a ainsi placé sur sa «liste rouge» sanitaire l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et l'Eswatini.