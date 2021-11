Le Conseil de coopération franco-russe sur les questions de sécurité se réunit à Paris

En marge de la conférence internationale sur la Libye, les ministres russes et français des Affaires étrangères et des Armées se rencontrent à Paris pour évoquer les enjeux de sécurité internationale, dont les dossiers de l'Ukraine et du Sahel.

Une réunion du Conseil de coopération franco-russe sur les questions de sécurité (CCQS) a lieu ce 12 novembre à Paris, en marge de la conférence internationale sur la Libye à laquelle participent également les représentants des deux pays.

Du côté russe, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou seront présents à cette réunion, et du côté français le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le ministre des Armées Florence Parly.

Outre la question de la crise libyenne, ce sommet sera l'occasion d'aborder plusieurs dossiers internationaux, dont l'Ukraine, l'Afghanistan mais aussi le Sahel. D'après un communiqué du ministère russe de la Défense, il sera également question de «prévention des incidents lors des opérations militaires».

«Une attention particulière au cours de la réunion sera accordée aux questions de stabilité stratégique et de sécurité européenne, de non-prolifération et de contrôle des armements, de prévention d’une course aux armements dans l’espace, ainsi qu’aux relations Russie-UE et Russie-OTAN», précise ce même communiqué.

Créé en 2002 sur décision des présidents des deux pays, ce format prévoit la participation obligatoire des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de la Russie et de la France. Les réunions se tiennent une fois par an en alternance à Paris et à Moscou.