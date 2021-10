Inégalités, prix de l'énergie : le modèle actuel du capitalisme «s'essouffle», estime Poutine

Lors d'un discours au Club de discussion Valdaï, qui rassemble chaque année des experts du monde entier, le président russe a noté l'essoufflement du système capitaliste actuel, responsable selon lui d'inégalités à l'échelle planétaire.

S'exprimant ce 21 octobre lors du Club de discussion Valdaï à Sotchi, Vladimir Poutine a estimé que le modèle actuel du capitalisme était la cause d'inégalités grandissantes, à la fois au sein des Etats, mais également sur la scène internationale.

«Tout le monde dit que le modèle actuel du capitalisme, qui est en ce moment la base de l'ordre social dans la grande majorité des pays, s'essouffle», a noté le président russe.

Il a poursuivi : «Dans les pays et régions les plus riches du monde, on observe une inégalité grandissante en ce qui concerne les biens matériels et les opportunités au sein de la société et également au niveau international.»

Vladimir Poutine a notamment abordé la crise des prix de l'énergie, y voyant un exemple du «capitalisme qui ne fonctionne plus». «Dès que les difficultés commencent, tout le monde demande une intervention du gouvernement», a-t-il par ailleurs remarqué.