Les individus non vaccinés contre le Covid-19 ne pourront plus quitter le Canada par voie aérienne

Le gouvernement canadien a annoncé qu'aucun individu de plus de 12 ans, canadien ou non, ne pourra quitter le pays par voie aérienne s'il n'a pas réalisé un schéma vaccinal complet contre le Covid-19, et ce à compter du 30 octobre.

Le mercredi 6 octobre, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le vice-Premier ministre Chrystia Freeland ont confirmé une annonce faite en août concernant l'obligation pour les voyageurs aériens au départ du Canada d'être intégralement vaccinés contre le Covid-19.

La mesure concerne également les passagers de certaines compagnies ferroviaires et ceux effectuant un trajet en bateau de plus de 24 heures, comme le détaille un communiqué de Transports Canada : «A compter du 30 octobre, les passagers aériens en partance d’aéroports canadiens, les voyageurs à bord des trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer ainsi que les voyageurs à bord de navires à passagers menant des activités non essentielles et effectuant des voyages dont la durée est de 24 heures ou plus, comme les navires de croisière, devront être vaccinés».

«Les exigences relatives à la vaccination s’appliqueront à tous les voyageurs âgés de 12 ans et plus qui sont des passagers aériens à bord de vols intérieurs, transfrontaliers ou internationaux au départ d’un aéroport canadien», précise le document, ce qui signifie que les non-Canadiens seront également soumis à la mesure. Comme le rappelle Radio-Canada, seuls les touristes vaccinés contre le Covid-19 peuvent entrer au Canada depuis début septembre, mais les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers qui n’avaient pas reçu leurs deux doses de vaccins reconnus par les autorités canadiennes avaient le droit d'entrer sur le territoire canadien – sous réserve d'effectuer des tests de dépistage et de respecter une quarantaine de 14 jours. Ces personnes non vaccinées ne pourront donc plus quitter le Canada après l'entrée en vigueur du nouveau règlement.

Le gouvernement canadien précise toutefois que, pour les voyageurs dont le processus de vaccination est en cours, «il y aura une courte période de transition au cours de laquelle ils pourront voyager s’ils présentent une preuve de test moléculaire de dépistage du Covid-19 valide effectué au cours des 72 heures précédant le voyage». Une période de transition qui prendra fin le 30 novembre.