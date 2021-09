Liban : après demande de la France, le Premier ministre s'engage à mener des réformes

En visite à Paris, le nouveau Premier ministre libanais Najib Mikati a assuré Emmanuel Macron de sa volonté de mettre en œuvre les réformes que le président français a réclamées «d'urgence» pour sortir le pays de la crise.

Le président français Emmanuel Macron a reçu le nouveau Premier ministre libanais Najib Mikati ce 24 septembre à Paris pour un déjeuner de travail. A cette occasion, il a exhorté le nouveau dirigeant à mettre en œuvre «d'urgence» les réformes nécessaires et salué une «opportunité d'avancer concrètement» pour que le Liban puisse sortir de la crise.

«Il est urgent de prendre les mesures et les réformes indispensables», a déclaré Emmanuel Macron aux côtés de Najib Mikati à l'issue de leur rencontre, ajoutant que l'arrivée aux manettes du Premier ministre après des mois de blocage politique représentait une «opportunité d'avancer concrètement sur la voie des réformes», en particulier sur l'énergie, la gouvernance ou la lutte contre la corruption. Najib Mikati a immédiatement affirmé qu'il voulait le faire «dans les plus proches délais».

C'était le premier voyage du nouveau Premier ministre libanais à l’étranger quatre jours après avoir obtenu la confiance des parlementaires de la Chambre pour son nouveau gouvernement. A l'issue de son passage à l'Elysée, Najib Mikati a déclaré avoir «assuré le président Macron de [sa] détermination à mettre en œuvre, avec [son] gouvernement, et avec le soutien du président Michel Aoun et celui du Parlement, les réformes nécessaires et imminentes pour redonner un souffle d’espoir et réduire la souffrance de la population libanaise». «Ces mesures seront déterminantes pour relancer l’économie et poursuivre les négociations – des négociations prometteuses – avec le FMI afin d'amorcer la sortie de crise», a ajouté Najib Mikati, ajoutant être «confiant et rassuré [de savoir] que nous pouvons compter sur le soutien de la France dans ces négociations», rapporte l'Orient le Jour.

Le Liban est embourbé dans une crise politique et économique d'envergure depuis de nombreux mois à cause d'une gestion politique qualifiée de chaotique par de nombreux observateurs et par la pandémie de Covid-19. Najib Mikati, homme d'affaires de 65 ans, a été nommé à la tête du gouvernement à l'issue de 13 mois d'interminables tractations politiques et de vide ayant aggravé la crise libanaise. Emmanuel Macron lui a présenté «tous [ses] vœux de succès» en lui affirmant sa volonté d'«œuvrer main dans la main avec les forces vives libanaises et avec ceux […] qui agissent au quotidien avec courage et abnégation pour palier les déficiences pendant trop longtemps de l'Etat libanais».

«Je ne lâche pas le Liban et la France ne lâchera pas le Liban», a insisté Emmanuel Macron qui s'était fortement impliqué dans la crise libanaise après la meurtrière explosion dans le port de Beyrouth le 4 août 2020.