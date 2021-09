«Il a raison» : la Chine critique l'intervention américaine en Afghanistan en citant Assange (VIDEO)

Publiant une vidéo de Julian Assange qui s'exprimait en 2011 sur la guerre en Afghanistan, la porte-parole de la diplomatie chinoise a donné son avis sur cette expédition américaine en donnant raison au fondateur de Wikileaks.

La porte-parole de la diplomatie chinoise a donné le 14 septembre son avis sur les 20 ans de guerre américaine en Afghanistan en reprenant une intervention de Julian Assange datant de 2011. «Julian Assange a déclaré que les Etats-Unis avaient mené la guerre en Afghanistan dans le but de blanchir de l'argent. Il a raison. Et au prix de centaines et de milliers de vies innocentes. Qui compensera ces vies perdues ?», a en effet écrit Hua Chunying sur son compte Twitter.

Julian Assange said in 2011 that the #US staged the war in #Afghanistan was for money-loundering. He's right. And at the cost of hundreds and thousands of innocent lives. Who will compensate for those lost lives? pic.twitter.com/7ET0tvH0qI — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 14, 2021

Dans une vidéo datant de 2011, le journaliste et lanceur d'alerte Julian Assange analysait l'intervention américaine en Afghanistan en ces termes : «Le but n'est pas de soumettre complètement l'Afghanistan, le but est d'utiliser l'Afghanistan pour pomper de l'argent issu des recettes fiscales aux Etats-Unis et dans les pays européens, via l'Afghanistan, et de le mettre entre les mains de l'élite transnationale de la sécurité. Le but c'est une guerre sans fin, pas une guerre gagnée.»

Le tweet de la diplomate chinoise a été repris par Wikileaks. Cette vidéo de son fondateur, pourtant vieille de dix ans, avait refait surface mi-août à la faveur de la prise de pouvoir des Taliban et du retrait chaotique des forces étasuniennes et occidentales. Elle a enregistré plus de trois millions de vues en quelques jours.