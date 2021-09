Apple répare une faille informatique exploitée par le logiciel d'espionnage israélien Pegasus

Une organisation de cybersécurité a découvert que le logiciel controversé ciblait «la bibliothèque de rendu des images d'Apple, et fonctionnait contre les appareils Apple iOS, MacOS et WatchOS», les systèmes d'exploitation de la marque à la pomme.

Apple a dû réparer en urgence une faille informatique que le logiciel controversé Pegasus était capable d'exploiter pour infecter les iPhone malgré la vigilance des utilisateurs, démontrant qu'aucune société, aussi avancée technologiquement soit-elle, n'est à l'abri.

Le logiciel espion de la société israélienne NSO a réussi à pirater des appareils de la marque à la pomme sans avoir recours à des liens ou boutons piégés, la technique habituellement utilisée. La faille avait été repérée la semaine dernière par des chercheurs de Citizen Lab, qui avaient découvert que l'iPhone d'un militant saoudien avait été infecté via iMessage, la messagerie d'Apple.

Cette organisation de cybersécurité de l'université de Toronto a expliqué le 13 septembre que Pegasus se sert de cette vulnérabilité «depuis au moins février 2021». «Cet "exploit", que nous avons baptisé FORCEDENTRY, cible la bibliothèque de rendu des images d'Apple, et fonctionnait contre les appareils Apple iOS, MacOS et WatchOS», les systèmes d'exploitation des mobiles, ordinateurs et montres connectées de la marque à la pomme.

«Après avoir identifié cette faille [...], Apple a rapidement développé et déployé un patch dans iOS 14.8 pour protéger nos utilisateurs», a déclaré Ivan Krstić, directeur des systèmes de sécurité d'Apple. Le groupe californien a félicité Citizen Lab pour son travail et souligné que ce type d'attaques «ultra sophistiquées», «coûtent des millions de dollars, ne durent pas longtemps et sont utilisées pour cibler des personnes précises». Elles ne constituent donc «pas une menace pour l'écrasante majorité de nos utilisateurs», a précisé Ivan Krstić.

Pegasus permet «de s'acheter sa propre NSA»

La mise à jour effectuée par Apple, qui a fait de la sécurité de ses téléphones et ordinateurs un argument de vente majeur, montre la difficulté croissante des entreprises, y compris les géants de la Silicon Valley, à faire face aux menaces informatiques de plus en plus performantes.

«Dans le passé, les utilisateurs pouvaient être formés à éviter les infections en faisant attention aux textos suspects et en ne cliquant pas sur des liens de numéros qu'ils ne connaissaient pas», souligne Kevin Dunne, le président de Pathlock, une entreprise de cybersécurité. «Mais maintenant des attaquants arrivent, sans aucun clic, à accéder à toutes les données d'un téléphone, à son micro et à sa caméra, en passant par les failles d'applications tierces ou même présentes par défaut», alerte-t-il.

Les vols de données et attaques au rançongiciel se sont multipliés ces derniers mois, ciblant différentes entreprises et organisations, dont un opérateur américain d'oléoducs et une grande compagnie aérienne indienne. Mais les piratages à des fins d'espionnage liés à NSO ont la particularité de venir d'agences ou d'autorités légales, utilisant un logiciel fourni par une entreprise, et non pas de criminels anonymes. «NSO va continuer d'équiper les agences de renseignement et forces de l'ordre dans le monde avec des technologies qui sauvent des vies et permettent de combattre le crime et le terrorisme», a réagi de son côté la société israélienne qui commercialise Pegasus.

Citizen Lab avait joué un rôle clef dans l'exposition au grand jour du scandale d'espionnage de masse via Pegasus en juillet. Selon les informations d'un consortium de 17 médias, en France, un numéro d'Emmanuel Macron, de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe et de 14 membres du gouvernement figuraient «dans la liste des numéros sélectionnés par un service de sécurité de l'Etat marocain, utilisateur du logiciel espion Pegasus, pour un potentiel piratage». En tout, d'après les associations Amnesty et Forbidden Stories, l'affaire concerne une liste de 50 000 numéros de téléphone dans le monde sélectionnés depuis 2016 par les clients de NSO.

Pegasus permet «de s'acheter sa propre NSA», c'est à dire sa propre agence américaine de renseignements, avait ironisé en juillet Ron Deibert, le directeur de Citizen Lab. «Vendre ces technologies à des gouvernements qui vont les utiliser en infraction du droit international et des droits humains facilite au final la découverte de ces logiciels par des organisations de chercheurs, comme nous et d'autres l'ont montré à de multiples occasions. C'était encore le cas cette fois-ci», a indiqué le 13 septembre le laboratoire.

En mars dernier, le centre de réflexion américain Atlantic Council avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur le rôle dangereux joué par NSO et d'autres sociétés spécialisées dans la vente d'outils d'intrusion dans les smartphones et autres systèmes informatiques. Ces experts et des responsables politiques comme la chancelière allemande Angela Merkel ont appelé à plus de restrictions sur la vente de ce type de logiciels, exploités par des Etats, mais aussi d'autres organisations.