Guinée : le gouvernement dit avoir «repoussé» une attaque des forces spéciales contre la présidence

En Guinée-Conakry, des putschistes ont déclaré avoir capturé le président Alpha Condé et ont affirmé «dissoudre» les institutions. Or, peu après, le ministère de la Défense a affirmé que l'attaque contre la présidence avait été repoussée.

Ce 5 septembre, le ministère de la Défense de Guinée-Conakry a affirmé qu'une attaque des forces spéciales contre la présidence avait été «repoussée». Selon cette source, les insurgés ont «semé la peur» à Conakry avant de prendre la direction du palais présidentiel, et «la garde présidentielle, appuyée par les forces de défense et de sécurité, loyalistes et républicaines, ont contenu la menace et repoussé le groupe d'assaillants».

Peu avant, l'AFP avait rapporté que des putschistes disaient avoir capturé le président Alpha Condé et prétendaient «dissoudre» les institutions. «Nous avons décidé, après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous [...] de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes», a déclaré un des putschistes en uniforme et en armes. Une vidéo de cette déclaration a été adressée à un correspondant de l'AFP. La séquence a également abondamment circulé sur les réseaux sociaux, mais n'a pas été diffusée à la télévision nationale.

Coup d’Etat en cours en Guinée Conakry ce matin, mon pays de cœur, toutes mes pensées au peuple et mes amies et famille #Guinee#Conakrypic.twitter.com/twBLsXMkRb — Farah (@farah_elmne) September 5, 2021

Dans d'autres images relayées sur les réseaux sociaux, auprès desquels le correspondant de l'AFP a confirmé la provenance, le chef d'Etat guinéen apparaît cerné par des hommes en uniforme. Ceux-ci lui demandent s'il a été maltraité et Alpha Condé, en jeans et chemise sur un canapé, refuse de leur répondre.

Situation confuse à Conakry

Des tirs nourris d'armes automatiques avaient retenti ce 5 septembre dans le centre de Conakry, capitale de la Guinée, et de nombreux soldats étaient visibles dans les rues, selon plusieurs témoins cités par l'AFP dans la matinée. Selon le magazine Jeune Afrique, la tentative de putsch était menée par des éléments du Groupement des forces spéciales (GPS), «une unité d’élite de l’armée aussi bien entraînée qu’équipée». A sa tête, toujours selon Jeune Afrique, le colonel Mamady Doumbouya, «un Malinké originaire de la région de Kankan». L'homme est un ancien légionnaire de l’armée française, rappelé en Guinée pour prendre la tête de ce corps créé en 2018. «Ces derniers mois, sa volonté d’autonomiser le GPS par rapport au ministère de la Défense avait suscité la méfiance du pouvoir de Conakry. En mai, des rumeurs infondées faisant part de sa possible arrestation avaient même circulé dans la capitale guinéenne», précise encore le magazine.



Détails à suivre...