Des opposants à la politique vaccinale tentent de pénétrer dans l'Agence britannique du médicament

Des manifestants présentés comme opposés à la vaccination ont tenté de s'introduire dans les locaux londoniens de l'Agence britannique de régulation des médicament et des soins de santé. Ils en ont été empêchés par la police.

Ce 3 septembre, à Londres, un groupe de personnes qui souhaitaient s'introduire dans les locaux londoniens de la Medicines and healthcare products regulatory agency – l'Agence britannique de régulation des médicament et des soins de santé – en ont été empêchés par la police.

Ceux-ci ont été présentés comme des manifestants anti-vaccins par un journaliste de la BBC.

A group of anti-vaccine protesters has attempted to get inside the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) office in Canary Wharf. Police officers arrived just in time to block the enterance to the building. pic.twitter.com/NhmUaJFF2T — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) September 3, 2021

Selon plusieurs médias, il pourrait s'agir de membres du groupe Official Voice (Voix officielle), qui a appelé à se réunir ce jour sur sa chaîne Telegram. Dans un message, on peut en effet lire : «Nous sommes un collectif composé de parents et de grands-parents préoccupés, et d'individus qui ont subi des réactions indésirables aux vaccins expérimentaux que vous avez approuvés pour un usage d'urgence uniquement [...] Pourquoi faites-vous campagne pour vacciner nos enfants ? [...] Nous resterons respectueux mais nous attendons des réponses à nos questions.» En opposition au pass sanitaire ainsi qu'à la vaccination des enfants contre le Covid-19, Official Voice affirme que les dirigeants du pays seraient de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques et les médias dans leur gestion de la crise sanitaire.

Sur des vidéos publiés sur les réseaux sociaux, on peut voir que les forces de l'ordre ont formé un cordon devant l'entrée du bâtiment, et en sont venues aux mains avec certains manifestants qui tentaient de forcer le passage.

More scuffles ‘as anti-vaccine passport' protesters try to storm London medical offices. Clashes took place outside the MHRA (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) HQ in Canary Wharf, London. pic.twitter.com/8MXF4ryYwU — Urban Pictures (@Urban_Pictures) September 3, 2021

Le 9 août, des dizaines de manifestants d'Official Voice avaient tenté – sans succès – de pénétrer dans les studios de la BBC à Londres et, deux semaines plus tard, une incursion avait eu lieu dans les bureaux londoniens d'ITN, qui diffuse les chaînes d'information ITV, Channel 4 et Channel 5. Ces opposants à la politique sanitaire du gouvernement avaient quitté le bâtiment après l'intervention de la police.