Gorilles, lions et chimpanzés : le zoo de Detroit vaccine ses animaux «à risque» face au Covid-19

«Tout comme nous vaccinons les chiens contre des fléaux comme le parvovirus, la maladie de Carré ou la rage, ceci est nécessaire pour protéger les animaux du zoo», a expliqué une responsable, qui utilise un produit spécialement conçu pour les bêtes.

Le zoo de Detroit, aux Etats-Unis, a lancé le 30 août une campagne pour vacciner ses animaux contre le Covid-19, en utilisant un vaccin spécial créé à usage vétérinaire pour immuniser les gorilles, lions, chimpanzés et autres bêtes considérées comme «à risque» face au coronavirus.

«Nous sommes à la fois reconnaissants et soulagés qu'un vaccin spécial soit désormais disponible pour les protéger contre le Covid-19. Les animaux reçoivent régulièrement d'autres vaccins», a déclaré Scott Carter, directeur des sciences du zoo au Detroit Free Press. «Tout comme nous vaccinons les chiens contre des fléaux comme le parvovirus, la maladie de Carré ou la rage, ceci est nécessaire pour protéger les animaux du zoo», a ajouté dans un communiqué Ann Duncan, directrice de la santé animale pour la Detroit Zoological Society.

Une première utilisation en Californie en janvier

Développé par la société pharmaceutique Zoetis, ce vaccin spécifique aux animaux est en priorité administré aux gorilles, chimpanzés, tigres et lions. Alors que le zoo a déclaré qu'aucun de ses animaux n'avait encore contracté la maladie, l'institution a précisé que des cas avaient été détectés dans d'autres zoos américains et qu'un tigre et un lion étaient morts du coronavirus dans des parcs en Inde et en Europe.

Le vaccin Zoetis avait été utilisé pour la première fois début janvier 2021 dans un zoo de San Diego, en Californie, où quatre orangs-outans et cinq bonobos sont devenus les premiers primates non humains à être vaccinés contre le virus. Huit gorilles du même zoo avaient déjà été testés positifs, mais n'avaient pas été vaccinés car ils auraient développé une immunité naturelle. Le produit avait été initialement développé pour les chiens et les chats, mais semble avoir fonctionné pour d'autres animaux, sans déclencher de réaction indésirable.

Zoetis n'est pas la seule entreprise pharmaceutique à produire un vaccin pour les animaux. En mars, en Russie, l'agence vétérinaire et phytosanitaire Rosselkhoznadzor avait annoncé l'homologation du premier vaccin au monde contre le Covid-19 à destination des animaux, Carnivac-Cov, avançant un taux d'efficacité de 100% après des tests sur des chats, des chiens, des renards roux et polaires et des visons.