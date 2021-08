Chine : les jeux en ligne limités à 3h par semaine pour les mineurs

La Chine a lancé une nouvelle mesure contre l'addiction des moins de 18 ans aux jeux vidéo en ligne : une limite de trois heures par semaine leur sera imposée du vendredi au dimanche, et uniquement entre 20h et 21h.

La Chine, par la voix de son Administration nationale de la presse et de la publication, a annoncé le 30 août 2021 l'instauration d'une nouvelle restriction pour limiter l'accès aux plus jeunes aux jeux vidéo. Les moins de 18 ans ne pourront ainsi plus jouer que trois heures par semaine, exclusivement les week-end entre 20h et 21h, soit le vendredi, samedi et dimanche. Aucun calendrier d'application n'a toutefois été annoncé.

L'accès aux mineurs de moins de 18 ans sera ainsi interdit durant les autres jours de la semaine. Une carte d'identité serait nécessaire pour se connecter, afin d'éviter tout contournement de la règle. Les autres types de jeux vidéo, même nécessitant une connexion internet, ne seraient pas concernés.

Une réglementation déjà en vigueur interdisait l'accès aux jeux en ligne entre 22h et 8h pour les mineurs, mais le régulateur chinois de l'audiovisuel va ainsi restreindre un peu plus l'accès aux loisirs vidéoludiques au nom de la lutte contre l'addiction qu'ils sont présumés provoquer. Un bulletin gouvernemental chinois avait épinglé les jeux vidéo au début du mois d'août en les qualifiant d'«opium mental».

Un secteur décrié aux revenus importants

L'addiction aux jeux vidéo est en effet décriée en Chine comme un facteur négatif sur les résultats scolaires, mais également la santé car elle provoquerait une baisse de la vue tout en détournant les mineurs d'une activité physique.

Le jeu en ligne multijoueurs «Honor of Kings», qui compte 100 millions d'utilisateurs actifs au quotidien, fait régulièrement l'objet de pressions, rapporte Le Télégramme. Il avait notamment imposé la reconnaissance faciale pour empêcher les mineurs de se connecter la nuit, avant de limiter l'accès à ses jeux à une heure par jour pour les moins de 18 ans.

Malgré les critiques véhémentes que suscite le secteur à son encontre en Chine, il représente une manne financière importante. Ce sont en effet quelques 17 milliards d'euros de chiffre d'affaire qui ont été générés rien qu'au premier semestre 2021.