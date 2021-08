Plusieurs journalistes interpellés à Moscou lors d'une manifestation

Neuf personnes ont été arrêtées par la police à Moscou après avoir manifesté devant le Service fédéral de sécurité contre l’attribution du statut d’«agent de l'étranger» par la justice à plusieurs médias d’opposition et journalistes.

Ce 21 août, plusieurs journalistes se sont fait interpeller par la police de Moscou après avoir manifesté contre la récente décision de la justice russe de classer des médias d'opposition ainsi que certains journalistes d'«agent de l'étranger» - une désignation mise en place par une loi promulguée en 2012.

Журналисты вышли на одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянке против закона об иностранных агентах. pic.twitter.com/mug5FqNjOT — Артак Григорян (@Artak20121) August 21, 2021

Selon l'agence de presse russe Tass, neuf personnes qui se sont rendues devant le siège du FSB - le Service fédéral de sécurité, place Loubianka – pour manifester leur soutien aux médias concernés, ont été interpellés.

Le ministère russe de la Justice avait déclaré plus tôt ce 20 août que plusieurs médias, dont la chaîne de télévision Dojd ainsi que plusieurs journalistes, étaient désormais classés «agent de l'étranger», statut attribué à tout média ou personne physique exerçant le métier de journaliste dont l'activité est financée entièrement ou partiellement de l'étranger, selon la loi russe.

La liste des agents de l'étranger concerne notamment les organisations ainsi financées ayant des activités politiques en Russie. Les organisations ou individus «agents de l'étranger» doivent s'enregistrer auprès des autorités, effectuer des démarches administratives et indiquer clairement ce statut dans leurs publications.

La récente décision de la justice russe a été vivement critiquée par l'opposition ainsi que par nombre de journalistes, qui dénoncent une atteinte à la liberté d'expression.

«La chaîne Dojd n'est pas un agent de l'étranger [...], c'est un média russe», a réagi son rédacteur en chef, Tikhon Dziadko, sur la messagerie Telegram, annonçant l'intention de la rédaction de faire appel de cette «décision qui contredit la loi et le bon sens».

Fondé en 2010, Dojd, l'un des médias critiques du pouvoir russe, bénéficie d'un financement de l'Union européenne depuis 2014, selon sa direction, notamment pour le tournage des émissions visant à promouvoir les valeurs européennes en Russie.

Avant la chaîne Dojd, d'autres médias et organisations s'étaient déjà vus octroyer ce statut. En juillet, le site internet d'information russe The Insider, qui travaille de Lettonie et collabore notamment avec le controversé groupe d'investigation Bellingcat, a été classé lui aussi agent de l'étranger. En avril et mai, deux médias russes d'opposition - Meduza, basé en Lettonie, et Vtimes, enregistré aux Pays-Bas - avaient été déclarés agents de l'étranger. Vtimes, dont cette classification avait entraîné une brutale chute des recettes publicitaires, a dû fermer ses portes quelques semaines plus tard.