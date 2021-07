Royaume-Uni : la quarantaine maintenue pour la France, Paris dénonce une «mesure discriminatoire»

Les voyageurs complètement vaccinés en provenance des Etats-Unis et de l'Union européenne, à l'exception notable de la France, seront dès le 2 août exemptés de quarantaine à leur arrivée au Royaume-Uni. Paris dénonce une «mesure discriminatoire».

Lors de son intervention sur le plateau de LCI le 29 juillet, le ministre français chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a dénoncé la décision britannique de conserver une période de quarantaine pour les voyageurs vaccinés en provenance de France. Alors que cette restriction s'apprête à être levée le 2 août pour les vaccinés en provenance de tous les autres pays de l'Union européenne, mais également des Etats-Unis, Londres justifie ce choix par la circulation du variant sud-africain – Beta – dans l'Hexagone.

Même les pays qui ont des situations sanitaires plus difficiles que la nôtre, ne sont plus concernés par cette quarantaine

«C'est excessif et franchement c'est incompréhensible [...]. Ce n'est pas fondé scientifiquement, c'est une décision discriminatoire, je crois, à l'égard des Français. Puisque tous les Européens, même les pays qui ont des situations sanitaires plus difficiles que la nôtre, ne sont plus concernés par cette quarantaine», a fustigé le secrétaire d'Etat, affirmant que la question avait d'ores et déjà été abordée entre les diplomaties française et britannique. Clément Beaune s'est en outre prononcé en faveur de «mesures de réciprocité», tout en précisant qu'aucune contre-sanction n'était pour l'heure envisagée.

Prié par les journalistes d'avancer une explication à cette décision britannique, le secrétaire d'Etat a dit ne pas vouloir «surinterpréter». L'épisode intervient dans un contexte post-Brexit tendu entre Paris et Londres, au regard notamment d'un conflit sur des droits de pêche disputés par les deux pays.