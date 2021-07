Grèce : des milliers de personnes manifestent à Athènes contre les récentes mesures sanitaires

Environ 4 000 personnes, selon la police, ont protesté le 14 juillet dans le centre d'Athènes contre les mesures gouvernementales annoncées en début de semaine pour freiner la propagation du variant Delta du coronavirus.

Ainsi que le rapporte l'AFP et qu'en témoignent des images diffusées sur les réseaux sociaux, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés le 14 juillet, en fin de journée, dans le centre-ville d'Athènes afin de dénoncer les mesures sanitaires imposées à l'échelle nationale afin d'endiguer l'épidémie de Covid-19. D'autres manifestations ont eu lieu dans le pays, comme à Thessalonique.

Τα γιδοκάναλα είπαν πως στο #συνταγμα μαζεύτηκαν "300 αντιεμβολιαστές"



Μάλλον ξεχάσατε ρε σιχάματα να βάλετε δύο μηδενικά δίπλα στο "300"



Αθήνα/Θεσσαλονίκη🔽 pic.twitter.com/mxC8Q4M4pA — εθνοταλιμπάν (@anwterothta) July 14, 2021

«Nous disons non !», «Démission !», ont notamment scandé les manifestants dont certains s'en sont pris aux journalistes et aux photographes, selon l'AFP, qui rappelle que le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé le 12 juillet l'obligation pour les soignants et le personnel des maisons de retraite de se faire vacciner, sous peine d'être mis en arrêt de travail.

Η Αθήνα έδωσε ηχηρό παρόν pic.twitter.com/FopzWbSxz2 — Φωτεινή ψυχή (@koni_71) July 14, 2021

A partir du 16 juillet et jusqu'à fin août, les lieux de divertissement, les bars, les cinémas et théâtres, et tous les lieux fermés, accueilleront également uniquement des personnes vaccinées.

4,3 millions de personnes sont entièrement vaccinées en Grèce sur une population de 10,7 millions d'habitants, mais le gouvernement craint une recrudescence des cas et une surcharge des hôpitaux avec la propagation du variant Delta.

Αθήνα: Φωτογραφικό υλικό από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό.https://t.co/UsLoruJB28pic.twitter.com/JtkL63G7cm — Μπινιάρης Γιάννης (@YannisBiniaris) July 14, 2021

Le 14 juillet, la Grèce a recensé plus de 2 900 nouveaux cas de Covid-19 contre seulement 800 il y a une semaine.