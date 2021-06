Moscou rend obligatoire la vaccination contre le Covid-19 des employés du secteur des services

Le maire de Moscou a annoncé rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour tous les employés du secteur des services afin de faire face à une situation «dramatique».

Sergueï Sobianine, le maire de Moscou, a annoncé le 16 juin la vaccination obligatoire pour tous les employés du secteur des services contre le Covid-19 afin de contrer une évolution épidémiologique «dramatique».

«Nous devons tout simplement tout faire pour mener au plus vite une vaccination de masse et arrêter cette terrible maladie et mettre fin aux décès de milliers de personnes», a fait valoir l'édile sur son site.

«Plus de 12 000 personnes sont dans les hôpitaux avec différents degrés de gravité de la maladie. Quant au taux d'incidence, nous sommes déjà au niveau des pics de l'année dernière», a également écrit Sergueï Sobianine, soulignant que plus de 1,8 million de personnes à Moscou avait déjà été vaccinées contre le Covid-19 depuis le début de la campagne de vaccination.

«Il existe une protection [contre la maladie], c'est la vaccination. Il y a aussi une accessibilité totale à l'un des meilleurs et des plus fiables vaccins, qui a passé les essais internationaux les plus importants et les plus réussis de l'histoire du pays», a-t-il encore écrit.

Pour rappel, au mois d'avril, Vladimir Poutine avait lui-même insisté sur l'«importance capitale» de la vaccination dans l'optique de «permettre à l'immunité collective de se développer à l'automne», soulignant l'importance de l'indépendance de son pays dans le domaine médical.