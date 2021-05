Afrique du Sud : attaqués par balles, des convoyeurs de fonds échappent in extremis à un braquage

Deux convoyeurs de fonds ont été la cible d'une violente attaque armée alors qu'ils circulaient sur une autoroute près de Pretoria, en Afrique du Sud. La caméra de l'habitacle du véhicule a enregistrée cette attaque devenue virale.

Le 22 avril, deux convoyeurs de fonds ont été victimes d'une violente tentative de braquage. Des assaillants ont pris pour cible le véhicule, tirant de nombreux coups de feu afin d'arrêter le fourgon. Une vidéo de l'assaut, filmée par la caméra de sécurité de l'habitacle du véhicule, a été mise en ligne une semaine plus tard, le 30 avril.

Les deux convoyeurs de fonds circulaient sur l’autoroute N1/N4, près de Pretoria, la capitale administrative de l’Afrique du Sud. Alors que les convoyeurs ont les yeux rivés sur la route, des coups de feu éclatent et des impacts de balles se dessinent sur la vitre blindée. Prenant rapidement conscience de la situation, le conducteur garde son sang-froid et entame une série de zigzags sur l'autoroute dans le but d'échapper aux malfaiteurs. Le second employé, qui semble nettement plus paniqué, se saisit d'une arme avant de contacter un de leurs collègues.

Auteur: RT France

Après un demi-tour, de rapides accélérations et de nouveaux coups de feu, le conducteur prend une bonne longueur d'avance et décide d'arrêter le véhicule sur la chaussée, avant de sortir, arme à la main.

Si la vidéo s'arrête ici, un porte-parole de la police, cité par le journal sud-africain Sunday Times a précisé que les malfrats avaient «fui sans prendre d'argent». La même source a également précisé : «Aucune arrestation n'a encore été effectuée.»