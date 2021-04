«Vous avez méprisé nos langues, nos cultures, nos religions», le slam anti-occident de Tariq Ramadan

Tariq Ramadan s'est livré, en musique, à une longue diatribe contre des cibles qu'il ne nomme pas... mais dont on comprend rapidement les identités. Il affirme dédier son texte à «toutes les femmes et à tous les hommes qui ont subi la colonisation».

Tariq Ramadan a sorti un texte musical le 3 avril sur YouTube, intitulé Qu'est-ce que vous croyez ?, qu'il dédie «à toutes les femmes et à tous les hommes qui ont subi la colonisation à travers le monde», d'une durée de sept minutes trente environ.

«Cela fait des siècles que vous volez et que vous mentez», débute la chanson interprétée en forme de slam de la part du théologien controversé qui ne cite jamais expressément les cibles, mais ses paroles visant, par sous-entendus, le monde occidental.

«Vous avez méprisé nos langues, nos cultures, nos religions», poursuit-il. «Attendez ! Mais qu'est ce que vous croyez ? Que l'on va rester là assis à vous regarder ? [...] Vous laisser tranquillement écrire l'histoire et la coloniser ?», déclare-t-il dans le refrain.

Parmi quelques slogans de la composition aux accents parfois belliqueux : «Soit vous partagez, soit on se servira» ; «Entendez le souffle des révoltes qui grondent» ; «Demain dans vos rues, nous marcherons libres et sereins» ; «Vous avez peur ? Vous allez perdre vos privilèges et votre identité ?»...

En outre, la chanson cherche globalement à défendre les migrations et dans un texte additionnel ajouté à la vidéo, Tariq Ramadan écrit : «Aux migrants qui cherchent à échapper à la misère et qui finissent enfermés, criminalisés et dont des milliers meurent, noyés dans les eaux de la mer ou déshydratés dans les chaleurs du désert. A tous ceux qui se sont engagés à leurs côtés et qui refusent leur déshumanisation silencieuse.»

Le prédicateur suisse, toujours mis en examen pour des viols sur cinq femmes, annonce sortir un album pour le 29 mai, Traversées.