Canal de Suez : le porte-conteneurs Ever Given remis à flot, le trafic reprend

Le trafic a repris ce 29 mars sur le Canal de Suez à la faveur du déblocage de l' Ever Given. Le porte-conteneurs de 400 mètres de long était coincé depuis le 23 mars en diagonal du canal, impactant ainsi le commerce maritime mondial.

Le blocage du Canal de Suez a enfin connu le 29 mars son épilogue : l'Autorité du canal de Suez (SCA) a annoncé en début d'après-midi, la «reprise du trafic» dans cette voie maritime majeure obstruée depuis près d'une semaine par un porte-conteneur géant, l'Ever Given, qui se trouvait encore en travers du canal quelques minutes seulement auparavant.

Le porte-conteneurs de 400 mètres de long avait commencé à bouger dans la matinée du 29 mars selon les sites de visualisation du trafic maritime Vesselfinder et myshiptracking. Dans la matinée du 29 mars, l'Autorité du canal de Suez (SCA) avait de son côté déclaré que le porte-conteneurs était remis à 80% dans la «bonne direction».

L'Ever Given était coincé depuis le 23 mars en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie navigable d'environ 300 mètres de largeur, parmi les plus fréquentées au monde. Le canal de Suez, long de quelque 190 km, voit passer environ 10% du commerce maritime international et chaque journée d'indisponibilité entraîne d'importants retards et coûts. Au total, près de 400 navires étaient encore coincés le 28 mars aux extrémités et au milieu du canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, selon la SCA. Au moins une douzaine de remorqueurs et de dragues pour aspirer le sable sous le navire ont été mobilisés dans les opérations.





Détails à suivre...