«On n'aurait aucune pitié à l'écraser» : Vladimir Poutine s'adresse aux criminels sur internet

Lors d'une réunion, Vladimir Poutine, a vivement condamné les agissements des criminels qui utilisent internet pour abuser de la confiance des enfants. En parlant «d'insectes» pour les désigner, le chef d'Etat a insisté sur sa fermeté sur ce sujet.

A l’occasion d’une réunion au Kremlin avec des participants de la campagne civique nationale «Nous sommes ensemble» qui vise à favoriser l’entraide et la solidarité entre les citoyens russes en période d'épidémie, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a condamné vertement les criminels qui utilisent internet pour abuser de la confiance des jeunes.

Comme le rapporte l'agence de presse Tass, il a vivement fustigé les individus qui invitent les jeunes à violer la loi en participant à des manifestations illégales, ceux qui versent dans la pédopornographie ou le trafic de drogue ainsi que ceux qui poussent des adolescents au suicide. «Sur internet, nous avons affaire à de la pédopornographie, de la prostitution d’enfants, de la vente de drogues, où les enfants et les adolescents sont précisément ceux qui sont visés, on les pousse à traîner dans la rue et à se battre avec la police en prenant soin de rester cacher derrière eux», a-t-il déclaré.

Le chef d'Etat a ironisé sur le fait que lorsque la police «attrapait ces monstres», ils apparaissent bien différents que sur la toile : «Sur Internet, c'est un Rambo qui pousse une fille ou un gars à sauter d'un toit – et il élabore toute une conception qui l'amène à cela – mais lorsque les policiers entrent chez lui, il fait dans son froc, littéralement. C’est un salopard, vous comprenez, un insecte, on n'aurait aucune pitié à l'écraser». Il a ensuite conclu en regrettant que ces personnes parviennent «à organiser leurs activités de manière à profiter de tout cela, en affichant des publicités en plus d'autres choses».

La campagne nationale «Nous sommes ensemble» rassemble des associations, des entreprises et des citoyens qui s’engagent à aider bénévolement ceux qui souffriraient particulièrement de l'épidémie de Covid-19. En préambule de cette réunion, Vladimir Poutine a remercié les participants pour leur année de travail, soulignant que 10 000 entreprises avaient rejoint le mouvement, et que cette initiative civique avait rassemblé 200 000 participants.