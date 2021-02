Congo-Brazzaville : la candidature de Sassou Nguesso validée par la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnel du Congo-Brazzaville a validé le 17 février la candidature du président sortant Sassou Nguesso à un quatrième mandat consécutif. Grand favori du scrutin, il aura face à lui six autres candidats.

La candidature de Sassou Nguesso à la présidentielle du 21 mars 2021 a été validée le 17 février par la Cour constitutionnelle. Agé de 77 ans, le président sortant considéré comme le grand favori du scrutin avait annoncé le 24 janvier dernier qu'il serait candidat à sa propre succession.

Face à lui, six candidats : Guy-Brice Parfait Kolélas et Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, arrivés respectivement second et septième de la précédente présidentielle de 2016, Mathias Dzon, ancien ministre des finances, l'ancien officier de l'armée Albert Oniangué, l'inspecteur des douanes Anguios Nganguia Engambé, et Dave Mafoula, 38 ans, sans étiquette politique.

Michel Mboussi Ngouari, qui se réclame de «l’opposition modérée», a vu en revanche sa candidature rejetée par la Cour constitutionnelle. Son président, Auguste Iloki, justifie cette décision par l'absence dans le dossier de candidature d'«un certificat médical délivré par les médecins assermentés et une déclaration de moralité fiscale».

A la tête du pays de 1979 à 1992, Denis Sassou Nguesso était revenu aux affaires par les armes en 1997, avant d'être élu en 2002 et réélu en 2009 et 2016 lors d'élections contestées par l'opposition. Lors de ce dernier scrutin, il a récolté 60% des suffrages dès le premier tour.