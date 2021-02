Le FSB annonce l'arrestation de 19 extrémistes préparant un attentat islamiste dans le Caucase

Les services de sécurité russes ont annoncé l'arrestation de 19 extrémistes islamistes dans quatre régions de Russie. Ceux-ci préparaient un attentat dans le Caucase. Une cache d'arme contenant des fusils et des explosifs a été découverte.

Le 17 février 2021, les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé dans un communiqué avoir arrêté 19 extrémistes islamistes dans quatre régions de Russie. Des documents compromettants ont été trouvés lors de la perquisition des domiciles des suspects, et une cache d'armes a été découverte dans une forêt de la république de Karatchaïévo-Tcherkessie, située dans le Caucase.

Selon le communiqué relayé par l'agence TASS, les 19 suspects interpelés préparaient des attentats dans le Caucase et ont été inculpés en vertu de l'article 282.2 du code pénal russe (organisation et participation aux activités d'une organisation extrémiste). Ils seraient membres d'une «communauté extrémiste interrégionale liée à l'organisation terroriste internationale Al-Takfir wal-Hijra», interdite en Russie, et sont désormais détenus en Crimée, en Karatchaïévo-Tcherkessie, et dans les régions de Krasnodar et de Rostov.

La cache d'arme trouvée en Karatchaïévo-Tcherkessie contenait un fusil-mitrailleur RPK, un fusil d'assaut AKM, des munitions ainsi que des engins explosifs improvisés équivalant à environ trois kilogrammes de TNT, dont une ceinture explosive.