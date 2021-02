L' OMS annonce une baisse de 16% des nouveaux cas et de 10% des décès liés au Covid-19 dans le monde

L'Organisation mondiale de la Santé a annoncé que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 signalés dans le monde a chuté de 16% lors de la semaine du 8 au 14 février, tandis que le nombre de morts liées au Covid-19 a diminué de 10%.

Le 16 février 2021, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 signalés dans le monde a chuté de 16% lors de la semaine du 8 au 14 février, pour atteindre 2,7 millions. Le nombre de nouveaux décès signalés liés au coronavirus a également diminué de 10% par rapport à la semaine précédente (soit 81 000 morts) selon la mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, basée sur les données disponibles jusqu'au 14 février.

Cinq des six régions du monde prises en compte par l'OMS ont signalé une baisse à deux chiffres du nombre de nouveaux cas, seule la Méditerranée orientale affichant une hausse de 7%. Ce nombre de nouveaux cas a chuté de 20% la semaine dernière en Afrique et dans le Pacifique occidental, de 18% en Europe, de 16% sur le continent Américain et de 13% en Asie du Sud-Est.

Cela montre que de simples mesures de santé publique fonctionnent

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré le 15 février que le nombre de nouveaux cas avait diminué pour une cinquième semaine consécutive, chutant de près de moitié par rapport aux plus de cinq millions de cas enregistrés lors de la semaine du 4 janvier. «Cela montre que de simples mesures de santé publique fonctionnent, même en présence de variants [...] Ce qui importe maintenant, c'est la façon dont nous réagissons à cette tendance. Le feu n'est pas éteint, mais nous avons réduit sa taille. Si nous arrêtons de le combattre sur quelque front que ce soit, il reviendra en force», a-t-il commenté.

Le variant du coronavirus détecté pour la première fois en Grande-Bretagne a été signalé dans 94 pays lors de la seconde semaine de février selon la mise à jour épidémiologique, soit huit pays de plus en une semaine. Une transmission locale du variant – par opposition aux cas importés – a été signalée dans au moins 47 pays. Le variant dit sud-africain a été enregistré dans 46 pays, soit deux de plus, avec une transmission locale dans au moins 12 de ces pays. Le variant dit brésilien a quant à lui été détecté dans 21 pays, soit six de plus en une semaine, avec une transmission locale dans au moins deux pays.