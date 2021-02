«Créer plus de santé» : Cuba entend proposer aux touristes son vaccin contre le Covid-19

Cuba a avancé dans la deuxième phase de ses essais cliniques du vaccin Soberana 2. L'île caribéenne entend proposer aux touristes qui le souhaiteraient la possibilité de se faire vacciner dans le cadre de la phase 3.

Un des quatre vaccins contre le Covid-19 sur lesquels travaille Cuba, Soberana 2 ([vaccin] Souverain 2 en français), est en passe de conforter le savoir-faire national dans le domaine médical. À l'approche de la troisième phase de ses essais cliniques, l'Institut Finlay, un organisme cubain spécialisé dans la recherche médicale, et plus précisément dans la production de vaccins, a notamment annoncé que l'île caribéenne entendait offrir cette vaccination à tous les touristes de passage dans le pays qui le souhaiteraient.

«Nous ne sommes pas une multinationale où l'objectif financier est le moteur numéro un»

Evoquant la stratégie de commercialisation mise en place par Cuba, Vicente Veréz, le directeur de l'institut, soulignait fin janvier 2021 la volonté de l'île d'allier «humanité et impact sur la santé mondiale». «Nous ne sommes pas une multinationale où l'objectif financier est le moteur numéro un», poursuivait Vicente Veréz, précisant encore : «Notre but est de créer plus de santé.»

Et pour cause, l'île espère bien faire bénéficier de son vaccin à d'autres nations. L'Institut Finlay a ainsi fait savoir que sa production globale pourrait atteindre 100 millions de doses.

Soberana 2 est passé le 18 janvier à la phase 2b, qui nécessite l'implication de 900 volontaires pour les tests. Quatre candidats vaccins sont en préparation à Cuba. Leurs noms n'ont pas été choisis au hasard : Soberana 1 et 2, Abdala (du nom d'un poème du héros national José Marti) et Mambisa (du nom des femmes cubaines ayant lutté pour l'indépendance au XIXe siècle). Les trois premiers sont administrés par injection, le quatrième en spray nasal. Dans ce pays où un quart du budget est consacré à la santé et où les docteurs sont vus comme des héros, participer aux essais est perçu comme un devoir civique.