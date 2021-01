Décès du célèbre journaliste américain Larry King

Larry King, considéré comme l'un des plus grands interviewers, est décédé à l'âge de 87 ans, a fait savoir sa famille. Depuis son départ de CNN, le célèbre journaliste américain présentait deux talk-shows diffusés sur RT America.

Les proches de Larry King ont annoncé ce 23 janvier son décès, à l'âge de 87 ans.

La carrière de Larry King en tant que journaliste de presse et qu'intervieweur s'étend sur plus de 60 ans, mais c'est surtout l'émission Larry King Live – qu'il a animée sur CNN pendant 25 ans, jusqu'en 2010 – qui l'a rendu célèbre. Reconnaissable à ses montures épaisses et à ses bretelles, le magazine Talkers lui a décerné le titre de meilleur animateur de talk-show de tous les temps en 2002. Depuis son départ de CNN, la star du petit écran présentait Politicking with Larry King et Larry King Now, deux talk-shows diffusés sur RT America.

Larry King, né Lawrence Harvey Zeiger le 19 novembre 1933 à New York, a perdu deux de ses cinq enfants en 2020 : son fils Andy, 65 ans, décédé d'une crise cardiaque en juillet, et sa fille Chaia, 51 ans, décédée d'un cancer du poumon en août.

Détails à suivre...