Proche-Orient : des élections législatives et présidentielle palestiniennes attendues depuis 15 ans

Depuis janvier 2006, il n'y a plus eu d'élections dans les territoires palestiniens. Les divergences entre le Hamas et la Fatah avaient figé la vie politique palestinienne, empêchant la population de choisir leurs représentants et dirigeants.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a fixé les dates des élections législatives et présidentielle. Elles se tiendront respectivement le 22 mai et le 31 juillet 2021. 15 ans que ces scrutins n’ont pas pu se tenir dans les territoires palestiniens et dans la bande de Gaza. 15 ans de divisions entre le Fatah et le Hamas. Les mouvements palestiniens rivaux sont restés à couteaux tirés jusqu'au mois de septembre 2020.