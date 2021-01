Macron et Poutine s'entretiennent à la veille d'une réunion sur la situation dans le Haut-Karabagh

Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine au sujet de la situation dans le Haut-Karabagh à la veille d'une réunion tripartite entre Moscou, Erevan et Bakou.

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone le 10 janvier avec son homologue Emmanuel Macron à la veille d'une réunion tripartite entre la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sujet du conflit du Haut-Karabagh comme le rapportent l'Elysée et le Kremlin dans des communiqués.

«Compte tenu de [...] la stabilisation de la situation du Haut-Karabagh, il a été noté que, tout d'abord, lors de cette réunion, seront envisagées de nouvelles mesures visant à instaurer une vie pacifique dans la région», a indiqué le Kremlin avant de préciser : «Le président français a exprimé son soutien aux efforts déployés par la Russie en vue de faciliter le règlement du conflit dans le Haut-Karabagh».

Par ailleurs, «les chefs d’Etat ont souligné l'importance de l’octroi d’une aide humanitaire d'urgence à la population touchée par les combats, notamment par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes».

Emmanuel Macron «a insisté sur les aspects humanitaires et rappelé la nécessité d’engager un travail devant mener à un règlement politique, qui nécessitera une coordination internationale», a déclaré pour sa part l'Elysée cité par l'AFP, précisant que les deux présidents avaient «convenu de maintenir une étroite coordination dans cette perspective».

Le communiqué de la présidence russe indique que les deux chefs d'Etat ont «convenu de poursuivre les contacts à différents niveaux».

La Russie au centre des discussions entre Erevan et Bakou

Le Kremlin a indiqué plus tôt dans la journée que la réunion du 11 janvier était destinée à «résoudre les problèmes dans la région», ajoutant qu'«une attention particulière [serait] accordée aux questions de l'assistance aux résidents des zones touchées par les hostilités, ainsi qu'au déblocage et au développement de relations commerciales, économiques et de transport». En plus de la réunion tripartite, Vladimir Poutine doit s'entretenir en tête à tête avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre Nikol Pachinian, a précisé l'exécutif russe dans son communiqué.

Le Kremlin a annoncé que le président russe avait tenu une réunion préparatoire avec, entre autres, le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, ainsi que les chefs des services de renseignement.

Six semaines de conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont débouché sur une défaite arménienne et la signature le 9 novembre d'un accord de cessation des hostilités entre Arménie, Azerbaïdjan et Russie, accordant d'importants gains territoriaux à Bakou dans cette zone montagneuse du Caucase disputée depuis des décennies.