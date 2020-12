Gospel de Noël pour Assange devant la prison londonienne où il est détenu

C'est une performance hautement symbolique : le Choeur de gospel africain de Londres a interprété un chant la veille de Noël en soutien à Julian Assange, devant les murs de la prison de Belmarsh à Londres, où le journaliste est détenu.

Alors que Julian Assange reste détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres pour ce Noël 2020, le Choeur de gospel africain de Londres et l'organisation PixelHelper se sont déplacés devant l'établissement pénitentiaire le 23 décembre au soir pour interpréter le chant «Something inside so strong», afin d'exprimer leur soutien au journaliste et de demander sa libération via cette performance artistique symbolique.

La vidéo qui en a été tirée a été largement partagée par les soutiens de Julian Assange, et notamment par sa compagne Stella Moris et par sa mère Christine Assange. «Je ne peux pas arrêter de regarder», a écrit Stella Moris sur son compte Twitter alors qu'elle ne cesse d'exhorter ces derniers jours le président américain Donald Trump à accorder la grâce à son compagnon, avant de quitter le pouvoir.

Le verdict de son procès en extradition vers les Etats-Unis doit être prononcé le 4 janvier

Christine Assange – qui continue de demander la libération de son fils «journaliste et prisonnier politique» – a chaleureusement remercié le chœur pour cette performance «émouvante et édifiante».

Something Inside So Strong est une chanson de l'auteur-compositeur-interprète anglais Labi Siffre, qui l'avait composée après avoir été choqué par le visionnage en 1985 d'un documentaire montrant un soldat blanc ouvrant le feu sur des enfants noirs en Afrique du Sud, du temps de l'Apartheid.

Détenu depuis le 11 avril 2019 à Londres, Julian Assange attend le verdict de son procès en extradition vers les Etats-Unis qui doit être prononcé le 4 janvier 2021. Ses conditions de détention ont plusieurs fois été dénoncées par le rapporteur de l'ONU sur la torture. Sa détention elle-même est remise en cause par de très nombreuses organisations de journalistes, de défenseurs de droits de l'Homme, d'avocats, de médecins et de nombreuses personnalités politiques et culturelles à travers le monde. Gratifié par de très nombreux prix de journalisme, le fondateur de Wikileaks est accusé d'espionnage aux Etats-Unis pour avoir révélé des centaines de milliers de documents confidentiels ayant démontré l'existence de violation de droits de l'Homme et de ce qui s'apparente à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par l'armée américaine, notamment en Irak et en Afghanistan. S'il est extradé aux Etats-Unis, il encourt une peine de 175 ans de prison.

Meriem Laribi