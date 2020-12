Saisons russes : Concert de Noël sur RT France

RT France, les Saisons russes et RCCR Projects présentent un concert de Noël dans le sublime décor du musée Fabergé de Saint-Pétersbourg.

Le soir de Noël est un moment de magie que tout le monde attend. RT France, les Saisons russes et ses collaborateurs allemands de RCCR Projects ont préparé pour les amateurs d'art classique un cadeau bien particulier : un concert de Noël avec la participation de stars de la scène musicale internationale.

Le programme de cette soirée très spéciale, mettant en scène non seulement des grands classiques mais aussi de nouvelles expériences artistiques, se déroulera en ligne.

Le décor majestueux du palais Narychkine-Chouvalov, qui accueille par ailleurs le musée Fabergé de Saint-Pétersbourg, a servi de scène pour ce concert unique. Après être passés par les salles de concert les plus emblématiques du monde, cette performance au sein du musée Fabergé est une première pour la plupart des artistes.

Pour la première fois, les artistes du théâtre Mariinsky vont interpréter une nouvelle chorégraphie de Daphnis et Chloé, combinée avec les éléments d'une toute nouvelle représentation sur la musique du compositeur français Darius Milhaud. Le célèbre chorégraphe et danseur Vladimir Varnava improvisera quant à lui dans l'escalier principal du musée.

L'opéra sera représentée par Elena Stikhina (soprano), soliste du théâtre Mariinsky, lauréate du prix national Oneguine et du Soffit d'or, le plus grand prix théâtrale de Saint-Pétersbourg. Le célèbre pianiste allemand Nikolaus Rexrot, les lauréats du Concours International Tchaïkovski, la flûtiste Sofia Viland et le trompettiste de renom Timour Martynov interpréterons des œuvres de Bach et de Beethoven. L'ensemble de percussions du Théâtre Mariinsky, Renaissance Percussion, interprétera des arrangements inhabituels de Jingle Bells et d'autres célèbres chants de Noël.

Rendez-vous le 24 décembre à 18h sur le site de RT France et ses pages sur les différents réseaux sociaux.