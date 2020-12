Le maire LR de Reims propose «un nouveau confinement jusqu'à la rentrée scolaire le 4 janvier»

Interrogé par FranceInfo et le journal L'Union, le maire LR de Reims Arnaud Robinet a suggéré «un reconfinement territorial ou national juste après Noël, dès le 25 ou 26 décembre» pour «préparer la rentrée de janvier dans les meilleures conditions».

Si certains pays européens ont déjà pris des mesures drastiques pour limiter au maximum les risques de contamination au Covid-19 à l'approche des fêtes de fin d'année, le maire Les Républicains (LR) de Reims (Marne) Arnaud Robinet a quant à lui suggéré le 22 décembre 2020 sur FranceInfo «un reconfinement territorial ou national juste après Noël, dès le 25 ou 26 décembre […] pour garantir une sécurité sanitaire et un retour à la vie presque normale pour la rentrée le 4 janvier prochain».

«Face à cette épidémie, il nous faut faire preuve de beaucoup d'humilité, les pays d'Europe reconfinent les uns après les autres, ce qui montre qu'il n'y a pas de solution miracle. Et nous devons tenir un discours clair, franc et transparent à nos concitoyens qui sont inquiets pour la rentrée et la reprise économique», a-t-il ensuite déclaré au quotidien régional L'Union.

Face à l'annonce d'une possible troisième vague épidémique, Arnaud Robinet propose ainsi «un nouveau confinement jusqu'à la rentrée scolaire le 4 janvier […] pour tenter de limiter et ralentir la propagation du virus». Il estime par ailleurs que le couvre-feu actuellement en vigueur jusqu'au 20 janvier 2021 n'est pas suffisant pour «préparer la rentrée de janvier dans les meilleures conditions, mais aussi la reprise de l'activité économique et sociale, avec la réouverture des bars et restaurants, programmée fin janvier, début février».

Enfin, le maire LR de Reims considère qu'il «faut faire preuve de pragmatisme et ne pas hésiter à envisager ce confinement de façon territorialisée, le Grand Est étant bien plus touché que d'autres régions, le maire de Nancy [Mathieu Klein, PS], étant de cet avis aussi».

Du côté des pays européens, le Royaume-Uni et l'Italie, confrontés à une deuxième vague épidémique particulièrement forte, ont d'ores et déjà instauré un nouveau confinement et fermé les commerces dits non-essentiels. En raison d'une situation sanitaire moins grave, l'Espagne et l'Allemagne ont instauré des mesures anti-Covid plus souples. Si le reconfinement n'a pas été imposé par Berlin, les commerces dits non-essentiels sont néanmoins temporairement fermés. En Espagne, les restrictions seront même en partie levées entre le 23 décembre et le 6 janvier, permettant ainsi aux bars et restaurants de rester ouverts pendant cette période, selon les régions.