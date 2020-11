Israël lance les essais cliniques d'un vaccin contre le Covid-19

Les autorités israéliennes ont fait savoir que les premiers essais cliniques pour le développement d'un vaccin contre le Covid-19 avaient débuté dans le pays. Une annonce qui intervient alors que l'Etat hébreu s'apprête à rouvrir ses écoles.

Israël a entamé ce 1er novembre les premiers tests cliniques d'un vaccin contre le Covid-19, au moment où le gouvernement commence à alléger le second confinement décrété dans le pays. Au début de la pandémie, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait mandaté l'Institut de recherche biologique (IIBR) pour développer un vaccin local contre le virus, qui a désormais fait plus d'un million de morts à travers le monde, dont plus de 2 500 en Israël.

Deux personnes, une à l'hôpital Sheba près de Tel-Aviv, l'autre à l'hôpital Hadassah à Jérusalem, ont reçu ce vaccin à l'essai dans le cadre de la première étape des tests cliniques israéliens.

«C'est une piqûre d'espoir»

Aner Ottolenghi, citoyen israélien de 34 ans, s'est dit «ému» et a encouragé le maximum de personnes en bonne santé à se porter volontaires pour ces tests, selon un communiqué de l'hôpital Hadassah. «Nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel [...] C'est une piqûre d'espoir», a soutenu le Premier ministre lors d'une conférence de presse à l'hôpital Sheba.

Environ 40 pays effectuent des essais cliniques pour un vaccin anti-Covid

L'Organisation mondiale de la santé recense actuellement une quarantaine de «candidats vaccins», évalués dans des essais cliniques à travers le monde. Dix en sont au stade le plus avancé, la phase III, durant laquelle l'efficacité du vaccin est mesurée à grande échelle sur des dizaines de milliers de volontaires.

La Russie a annoncé début août avoir développé et enregistré le premier vaccin contre le Covid-19, mis au point par le centre de recherches moscovite Gamaleïa avec le ministère russe de la Défense. Le 27 octobre, Moscou a soumis à l'Organisation mondiale de la santé une demande de préqualification de son vaccin. En Israël, les autorités veulent tester le vaccin sur 80 personnes pendant la première phase de tests, puis 980 pour la deuxième phase, et enfin sur 25 000 cobayes pour la dernière phase prévue en avril ou mai. Le début de ses tests cliniques coïncide avec un allégement des mesures imposées afin de freiner la deuxième vague de contaminations en Israël.

Le pays de neuf millions d'habitants a enregistré en septembre l'un des plus fort taux de contamination au monde, selon des données de l'AFP, et avait imposé un reconfinement national. Fin septembre, le nombre de contaminations quotidiennes se situait entre 8 000 et près de 10 000, mais est retombé sous la barre du millier ces derniers jours, selon les données officielles. Le gouvernement a donc autorisé la reprise, à partir du 1er novembre, des cours en classe pour les enfants, de la première à la quatrième année du primaire. Israël a enregistré 314 535 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, dont 2 541 décès.