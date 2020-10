L'ambassadeur américain en Irak accusé d'actes «terroristes» par l'Iran

Téhéran a annoncé des sanctions contre Matthew Tueller, accusé d'avoir commis des actes «terroristes» contre les intérêts iraniens. Une réponse, notamment, aux sanctions américaines prononcées la veille contre l'ambassadeur d'Iran à Bagdad.

L'ambassadeur américain en Irak, Matthew Tueller, et deux autres diplomates américains «ont participé à l'organisation et au financement [...] d'actes terroristes contre les intérêts du gouvernement et du peuple» iraniens, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur Twitter ce 23 octobre.

متیو تولر سفیر ایالات متحده در عراق در هماهنگی اقدامات تروریستی در عراق و منطقه، در ترور مجرمانه سردار سلیمانی و پیشبرد تحریم‌ها علیه ملت ما نقشی محوری داشته است. — 🇮🇷 وزارت امور خارجه (@IRIMFA) October 23, 2020

Téhéran accuse aussi les responsables américains d'être impliqués dans la mort du puissant général iranien Qassem Soleimani, architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, tué par un tir de drone américain en janvier 2020 à Bagdad.

Matthew Tueller, son adjoint Steve Fagin et Rob Waller, chef du consulat des Etats-Unis à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, sont également tenus responsables d'avoir «soutenu des extrémistes et des groupes terroristes» et participé à la campagne de sanctions américaines contre l'Iran, selon le communiqué.

Les Etats-Unis sanctionnent les Gardiens de la révolution pour «tentative d'ingérence» dans les élections américaines

«Les actions anti-iraniennes ne seront pas laissées sans réponse», a déclaré sur Twitter le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes, Saïd Khatibzadeh.

Les Etats-Unis avaient sanctionné la veille les Gardiens de la révolution – l'armée idéologique de la République islamique – ainsi que des médias iraniens pour «tentative d'ingérence» dans les élections américaines du 3 novembre, ce que l'Iran a fermement démenti.

Le Trésor américain a aussi imposé des sanctions séparées contre Iraj Masjedi, l'ambassadeur d'Iran en Irak, où Washington lutte contre l'influence de Téhéran.

Iraj Masjedi est notamment accusé d'avoir été «un proche conseiller» de Qassem Soleimani, qui dirigeait la Force Qods, unité d'élite des Gardiens chargée des opérations extérieures.

«Au cours de ses décennies de service au sein de l'organisation, Iraj Masjedi a supervisé un programme de formation et de soutien aux milices irakiennes, et a dirigé ou soutenu des groupes responsables d'attaques ayant tué et blessé des membres des forces américaines et internationales en Irak», a ajouté le Trésor.

En Irak, près d'une centaine d'attaques, notamment à la roquette, ont visé depuis un an l'ambassade des Etats-Unis, des bases abritant des soldats américains et des convois. Washington impute ces attaques aux factions armées irakiennes pro-Iran. Washington et Téhéran, ennemis jurés, sont à couteaux tirés depuis le retrait unilatéral en 2018 de Washington de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 et le rétablissement de lourdes sanctions contre l'Iran.