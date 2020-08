Bateau Louise Michel : l'opération secrète de Banksy pour aider les migrants en Méditerranée

L'artiste britannique engagé Banksy a financé, dans le plus grand secret, un bateau à vocation humanitaire qui s'est lancé dans sa première mission de sauvetage en mer au cours du mois d'août avec un équipage de dix personnes : le Louise Michel.

Selon les informations du journal The Guardian publiées le 27 août, Banksy, l'artiste emblématique de la ville de Bristol au Royaume-Uni, mondialement connu pour ses graffitis provocateurs, anarchistes et moralistes, a subventionné et décoré le bateau Louise Michel, destiné à secourir en mer les migrants africains qui tentent la traversée vers l'Europe : un yacht rapide capable d'échapper aux garde-côtes.

Un idéal anarchiste et intersectionnel

Ce projet a été mené en secret par l'artiste entre Berlin, Londres et un port espagnol situé près de Valence, avec une équipe de dix personnes déjà expérimentées qui «se définissent toutes comme des activistes antiracistes et antifascistes», selon cette même source.

L'infirmière Lea Reisner, membre de l'équipage, précise au quotidien anglais que le projet porte un idéal «anarchiste» et ambitionne de faire entrer en résonance différents combats pour la «justice sociale tels que les droits des femmes, des LGBTQI, l'égalité raciale, les droits des migrants, la cause environnementale et les droits des animaux.» Ce yacht à moteur de 31 mètres bat pavillon allemand et appartenait autrefois aux douanes françaises. Surtout, grâce à son format réduit, il peut atteindre la grande vitesse de 27 nœuds... l'idée étant d'échapper aux garde-côtes libyens, principalement, ainsi que l'a expliqué la capitaine allemande, Pia Klemp.

Celle-ci relate également la façon dont Banksy l'a contactée en septembre 2019 par un email qui disait : «Bonjour Pia, j'ai lu des articles sur ton parcours dans les journaux. Tu m'as l'air d'une dure à cuire. Je suis un artiste britannique et j'ai produit quelques travaux sur la crise des migrants, mais évidemment, je ne peux pas garder cet argent. Pourrais-tu l'utiliser pour acheter un nouveau bateau ou un truc comme ça ? Tu me diras. Bien joué ! Banksy.»

Ainsi aurait commencé la nouvelle aventure humanitaire du Louise Michel, à en croire l'article du Guardian. Pia Klemp, pour sa part récuse le terme «humanitaire» et lui préfère celui de «combat antifasciste».

Première opération réalisée... les migrants attendent de débarquer

Le bateau a levé l'ancre le 18 août depuis le port espagnol de Burriana pour sa première mission dans le plus grand secret, selon The Guardian, et se trouverait actuellement en pleine Méditerranée où il aurait secouru 89 personnes en détresse le 27 août. Prochaine étape : trouver un port d'accueil pour ces migrants ou, à défaut, un autre bateau de garde-côtes européens pour les accueillir.

Selon le journal britannique, plus de 19 500 migrants ont réussi à traverser la Méditerranée depuis le début de l'année 2020 en direction de l'Italie et de Malte, tandis que 500 sont morts en mer.