Une vidéo exclusive révèle les circonstances de l'arrestation de George Floyd ayant mené à sa mort

Le Daily Mail a mis en ligne des extraits des caméras-piétons de deux policiers accusés d'être impliqués dans la mort de George Floyd. Ces images montrent les instants qui ont précédé l'interpellation de l'Afro-américain de 46 ans.

Une vidéo exclusive mise en ligne, le 3 août, par le Daily Mail, montre comment les policiers ont procédé à l’arrestation de George Floyd, le 25 mai à Minneapolis (Minesota), interpellation au cours de laquelle cet homme de 46 ans a trouvé la mort après de longues minutes d’agonie.

Les images proviennent des caméras-piétons de deux policiers poursuivies pour complicité de meurtre : Thomas Lane et Alexander Kueng. Sur la vidéo, de plus de huit minutes, on peut voir un policier toquer avec sa matraque sur la vitre du véhicule de George Floyd. L’homme ouvre, visiblement apeuré, et est mis en joue quelques instants plus tard par l’agent des forces de l’ordre.

«Hé mec je suis désolé», sanglote George Floyd, assurant s’être déjà fait tirer dessus dans une situation similaire, sous les injonctions du policier à garder ses mains en évidence. «Remets tes put*** de mains [sur le volant]», lui répond le policier. Il lui demande alors de sortir de son véhicule.

Au moment de devoir monter à l’arrière de la voiture de police, George Floyd semble paniquer arguant d’être claustrophobe. «J’ai une phobie quand je suis à l’intérieur. J’ai peur», assure-t-il. C’est alors que l’interpellation dégénère. «Tenez le au sol», demande l’un des policiers, alors que l’homme hurle. «Je ne peux pas respirer» répète-t-il trois fois, avant que la vidéo ne se termine.

Ces images ne sont que des extraits des 18 minutes enregistrées par la caméra-piéton d’Alexandre Kueng et des dix minutes de celle de Thomas Lane. Si les transcriptions écrites de ces vidéos avaient fuité au mois de juillet, c’est la première fois que ces images sont rendues publiques.

Le décès de cet Afro-Américain a donné lieu à un mouvement de protestation d'ampleur contre le racisme, aux Etats-Unis mais également à l'international.