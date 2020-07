Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020 : découvrez le palmarès pour les reporters de guerre

Trois journalistes – russe, syrien et indien – sont lauréats des Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020, un concours international annuel récompensant les meilleurs reportages depuis une zone de conflit.

Le prix Khaled Alkhateb Memorial Awards, qui en est à sa troisième édition, a été créé en mémoire du journaliste indépendant Khaled Alkhateb, qui collaborait avec RT Arabic avant de trouver la mort en 2017 alors qu'il réalisait des reportages en Syrie.

«Le prix récompense le travail des correspondants de guerre qui se rendent chaque année dans les zones de conflit, armés uniquement d'une caméra et d'un microphone. Même l'épidémie mondiale de coronavirus n'a pas pu interrompre leurs reportages cette année. Nous remercions tous ceux qui ont soumis leurs candidatures et félicitons les gagnants», a déclaré Anna Belkina, rédactrice en chef adjointe de RT.

Les Khaled Alkhateb Memorial Awards récompensent des journalistes dans trois catégories différentes : «Meilleur travail en zone de conflit : Vidéo longue» ; «Meilleur travail en zone de conflit : Vidéo courte», «Meilleur travail en zone de conflit : Texte».



Palmarès 2020 :

«Meilleur travail en zone de conflit : Vidéo courte».

— Mohamed Ali (Syrie), «Calme sur la ligne de front à Idlib alors que le cessez-le-feu entre en vigueur» («Idlib frontline calm as ceasefire goes into effect»). Le reportage couvre la situation dans la province syrienne d'Idlib où un accord de cessez-le-feu avait été négocié par la Russie et la Turquie.

«Meilleur travail en zone de conflit : Vidéo longue».

— Alexandre Konevitch (Russie), «L'armée russe en Syrie» («Russian military in Syria»). La série de reportages est consacrée aux efforts des forces armées russes, qui non seulement apportent un appui à l'armée syrienne mais aident également la population civile en Syrie à surmonter les conséquences du conflit en cours.

«Meilleur travail en zone de conflit : Texte».

— Ruchi Kumar (Inde), «Pourquoi l'Iran expulse des dizaines de réfugiés afghans» («Why Iran is deporting scores of Afghan refugees»). Le reportage raconte les conditions difficiles des réfugiés afghans en Iran. Chaque année, les autorités iraniennes expulsent des centaines de milliers de personnes de leur pays.

Les gagnants ont été choisis par un jury international composé de professionnels de l’information et d’experts militaires et de spécialistes en matière des conflits armés. Parmi eux, le vétéran de l’industrie Tom Wragg, directeur du développement de l'association internationale des radiodiffuseurs AIB​. Tom, qui a débuté sa carrière sur la BBC, est chef de production auprès de la Direction de l’information et des actualités de la BBC. Le jury comprenait aussi Eva Golinger, avocate, journaliste et écrivaine spécialisée dans le domaine du droit international et des relations internationales entre l’Amérique latine et les Etats-Unis ; Mourad Gazdiev, correspondant de guerre chez RT qui a couvert les conflits armés majeurs de ces dernières années et a réalisé des reportages sur les manifestations de masse à travers le monde ; Gian Micalessin, correspondant de guerre du journal italien Il Giornale ; Ahmed Gomaa, expert du monde arabe et correspondant du journal égyptien Youm7 ; et Konstantinos Antonopoulos, journaliste grec et lauréat de plusieurs prix internationaux.

RT a également invité l’un des journalistes russes les plus connus à faire partie du jury du Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2020 : le correspondant de guerre Evguéni Poddoubny, qui a reçu trois fois le prix TEFI pour son travail en Syrie et en Ukraine.



Le Khaled Alkhateb International Memorial Awards a été créé en mémoire de Khaled Alkhateb, un journaliste de 25 ans qui collaborait avec RT Arabic. Khaled a été tué par un obus lancé par les terroristes de Daesh, dans la province syrienne de Homs le 30 juillet 2017, alors qu'il couvrait les combats qui se déroulaient dans son pays natal.