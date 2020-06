South Park : la plateforme HBO retire les épisodes de la série montrant Mahomet

La série satirique américaine South Park s'est vu retirer cinq épisodes où figurait le prophète Mahomet par la plateforme HBO. Les créateurs de la série avaient subi des menaces de mort par le passé.

Après le long métrage Autant en emporte le vent retiré de la plateforme HBO Max et qualifié par certains historiens de «révisionniste sudiste», c'est au tour de South Park, la série animée connue pour les satires qu'elle égrène au fil des épisodes. La plateforme HBO a en effet récemment retiré cinq épisodes dans lesquels apparaissait une représentation du prophète Mahomet, dépeint en djellaba et turban.



D'après Le Figaro, dans ces épisodes jugés «blasphématoires», les mentions du nom de Mahomet avaient déjà été remplacés par un «bip» dans la bande son et la production avait couvert certaines images par un fond noir. Peu de temps après, Trey Parker et Matt Stone, les réalisateurs de la série, ont reçu des menaces de mort de la part d’un groupe islamique nommé «Revolution Muslim».

Sur Twitter, plusieurs personnes ont réagi à cette annonce, notamment le philosophe Raphaël Enthoven : «Et qu’en est-il des 54 épisodes (au moins) où ils se moquent du Christ ? Ou des episodes (innombrables) qui tournent en dérision le très juif Kyle Broflovski et sa famille ? Pourquoi l’épuration s’arrête-t-elle en si bon chemin ?».

Mohamed Sifaoui, journaliste, écrivain et réalisateur a également réagi, dénonçant la «lâcheté» des auteurs, ajoutant que «si on devait interdire la satire pour ne pas «offenser» tel ou tel, on porterait «atteinte à la démocratie».

Personne n’oblige producteurs, médias, journalistes, intellectuels et artistes à céder face à la menace et à la pression, si ce n’est la lâcheté...



Pour Marilyn Maseo, professeur de philosophie, «les lâches, ce sont tous ceux qui font l’autruche à ce sujet depuis des années. On en est toujours là».

Ce choix des auteurs est le résultat des menaces de mort qu’ils ont subies pour avoir représenté le prophète.

Après Charlie Hebdo, nul n’a envie d’être le prochain sur la liste.

Les lâches, ce sont tout ceux qui font l’autruche à ce sujet depuis des années.

D'après l'AFP, les «insolences» de la série animée avaient déjà dérangé auparavant la communauté chinoise. Pékin avait en effet censuré la série tout entière après la diffusion en octobre 2019 d'un épisode intitulé «Band in China» qui s'en prenait aux entreprises américaines prêtes à tout pour se faire une place sur l'immense marché chinois, quitte à devenir complaisantes envers Pékin. L'épisode dépeignait le travail forcé dans un lieu de détention chinois et parodiait des entreprises qui cèdent à la censure à des fins commerciales. «Vaut mieux pas trop défendre l'idéal de liberté quand on veut téter les lolos de la Chine», déclarait un personnage de l'épisode.

En 2005, un épisode intitulé «Bloody Mary» représentant les menstruations de la Vierge Marie avait également suscité une vague d’indignation aux Etats-Unis.