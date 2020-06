Le réalisateur russe Kirill Serebrennikov reconnu coupable de fraude

Le réalisateur russe Kirill Serebrennikov a été reconnu coupable du détournement de l’équivalent de 1,7 million d'euros de subventions publiques par un tribunal moscovite ce 26 juin. Le monde artistique et l'opposition se sont mobilisés à sa défense.

Le tribunal Meshchansky de Moscou a reconnu coupable ce 26 juin le réalisateur russe Kirill Serebrennikov et ses collaborateurs du détournement de 129 millions de roubles (1,7 million d'euros) de subventions publiques alloués au projet d'art contemporain la Plate-forme, selon l'agence RIA Novosti.

Кирилл Серебренников в зале суда



Фото: Когершын Сагиева / Дождь pic.twitter.com/9XNeDyGnOE — Дождь (@tvrain) June 26, 2020

«Serebrennikov a assuré la gestion de tous les membres du groupe et pris des mesures pour dissimuler la fraude», a déclaré la juge Olesya Mendeleeva. Selon elle, le groupe criminel mis en place par Serebrennikov était marqué par «une stabilité, organisation et répartition claire des rôles». Le tribunal a affirmé que les membres de son groupe voulaient s'enrichir en trompant les employés du ministère russe de la Culture.

Devant le tribunal, une manifestation en soutien des accusés est organisée. Parmi eux nombreux sont les personnalités publiques russes, les opposants politiques et les artistes. Ils demandent la libération du réalisateur.

У Мещанского суда. pic.twitter.com/2zUnbUnrTW — Тот самый Мартин (@martin_camera) June 26, 2020

Outre des célébrités, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal. Le public suit l'annonce du verdict sur les réseaux sociaux et les sites d'information.

Le 22 juin, le Parquet russe avait requis six ans de prison contre la figure du milieu artistique russe Kirill Serebrennikov. Selon l'accusation, Serebrennikov et les autres accusés ont, entre 2011 et 2014, détourné 129 millions de roubles (1,7 million d'euros) alloués par le budget fédéral pour le projet théâtral «Plate-forme» créé par le Septième studio, l'organisation à but non lucratif de Serebrennikov.

Quelque 3 000 personnalités de la culture ont appelé lundi dans une pétition le ministère de la Culture à renoncer aux poursuites, dénonçant une «affaire qui a été fabriquée» par les enquêteurs.

Détails à suivre ...