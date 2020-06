Moscou : le défilé militaire consacré aux 75 ans de le Victoire se tient sur la place Rouge

Le traditionnel défilé militaire du 9 mai, reporté pour cause de Covid-19, se tient ce 24 juin dans la capitale russe. 13 000 militaires prendront part à l'événement ainsi que 234 équipements militaires modernes et historiques.

Le 16 avril, le président russe Vladimir Poutine ordonnait de reporter les préparatifs du défilé militaire du 9 mai en raison de la pandémie de coronavirus. Fin mai, le chef de l'Etat a déclaré que le défilé et les autres célébrations officielles à l'occasion du 75e anniversaire de la Victoire lors de la Seconde Guerre mondiale auraient lieu ce 24 juin à Moscou ainsi que dans d'autres villes russes.

La date n'a pas été choisie au hasard : c'est ce même jour, en 1945, que se tenait le légendaire défilé des vainqueurs, lors duquel des combattants de l'Armée rouge revenus de la guerre ont défilé sur la place Rouge.

Ainsi ce 24 juin, en écho à cet événement, plus de 13 000 militaires prendront part au défilé militaire au cœur de la capitale russe, tandis que 234 équipements militaires contemporains et historiques y seront également présentés. Notamment, les derniers véhicules de soutien de chars Terminator, les obusiers automoteurs Koalitsia-SV et Msta-SM, les chars T-90M et Armata, les systèmes de missiles antiaériens Bouk-M3, Tor-M2, S-400, ainsi que 75 avions et hélicoptères. Des représentants de 13 délégations étrangères participeront également au défilé.

Au total, plus de 64 000 militaires, 2 400 véhicules de combat, automobiles et aéronefs, ainsi que 20 navires de surface, sous-marins et navires de soutien seront impliqués dans les défilés militaires à travers le pays.

Le défilé débutera à 10 heures et durera environ une heure et demie. Lors des célébrations, certains détails du défilé historique du 24 juin 1945 seront utilisés. Par exemple, au début de la célébration, la Marche du 25e anniversaire de l’Armée rouge sera interprétée et dans la soirée, un feu d’artifice similaire à celui de 1945 sera tiré.

Accompagné par des chefs d'Etats étrangers venus à Moscou pour participer à l'événement, le président Vladimir Poutine, qui est également commandant suprême des forces armées russes, accueillera le défilé militaire. Après avoir déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu dans le jardin Alexandre, les célébrations se poursuivront au Grand Palais du Kremlin. Le jour même, le président russe remettra également un certain nombre de prix d'Etat pour des réalisations dans les domaines de la technologie, de l'art, de la littérature etc.

La célébration de l'anniversaire de la Victoire se terminera à 23 heures (heure de Moscou) avec un feu d'artifice grandiose.

Le 75e anniversaire de la victoire à l'issue de la Seconde Guerre mondiale se déroule cette année dans un contexte exceptionnel de restrictions sanitaires liées au coronavirus. En raison de la maladie et du contexte sanitaire, de nombreux chefs d'Etat n'ont pas pu se rendre à Moscou. Toutefois, les dirigeants de la Biélorussie, de l'Ouzbékistan, de la Bosnie-Herzégovine, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Moldavie, du Tadjikistan, de la Serbie, de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie ont confirmé leur présence.