G7 élargi : la Russie salue un entretien «constructif» par téléphone entre Poutine et Trump

Donald Trump a échangé par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine, lui exposant notamment son idée d'élargir le G7 à d’autres puissances, dont la Russie. Or, le Canada a d'ores et déjà fait savoir qu'il s'opposait à cette option.

Vladimir Poutine et Donald Trump ont échangé par téléphone le 1er juin dans une discussion portant notamment sur la proposition du dirigeant américain d'élargir le format du G7, d'après un communiqué du Kremlin. Celui-ci a salué un entretien «constructif» et «substantiel».

Lors de cet appel qui a eu lieu «à l'initiative américaine», selon le communiqué, le président américain a «informé» son homologue de son intention d'inviter la Russie et d'autres pays à la prochaine réunion du G7, reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie du coronavirus. Donald Trump estime en effet que ce format à sept Etats (Royaume-Uni, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon et Etats-Unis) est dépassé et ne représente pas «correctement ce qui se passe dans le monde».

La Russie, qui participait jusqu'en 2014 au G8, en a été exclue après le rattachement de la Crimée à son territoire à l'issue d'un référendum, dénoncé comme «illégal» par les Occidentaux. Le locataire de la Maison Blanche avait dit à plusieurs reprises être partisan d'une réintégration de la Russie dans le sommet.

Outre ce pays, Donald Trump a déclaré à des journalistes le 30 mai qu'il aimerait voir la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde se joindre à un sommet élargi à l'automne.

Refus du Canada

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a pour sa part balayé la possibilité d'un retour de la Russie dans l'assemblée. «La Russie a été exclue du G7 après l'invasion de la Crimée il y a quelques années de ça et elle a continué de manquer de respect et de faire fi des normes et des règles internationales, et c'est pourquoi la Russie reste hors du G7 et cela ne va pas changer», a-t-il déclaré le premier juin lors d'une conférence de presse à Ottawa.

Au cours de leur dialogue téléphonique, Donald Trump et Vladimir Poutine ont par ailleurs «souligné l'importance de relancer un dialogue russo-américain dans le domaine de la stabilité stratégique et des mesures de confiance dans le domaine militaire», précise le communiqué du Kremlin.

De son côté, Vladimir Poutine a félicité Donald Trump pour le lancement réussi le 30 mai de la capsule SpaceX avec des astronautes à son bord vers la Station spatiale internationale (ISS), selon la même source. Les deux présidents ont «confirmé leur intention mutuelle de renforcer la coopération mutuellement avantageuse dans le domaine spatial», indique le communiqué. Le président russe a aussi remercié Donald Trump pour l'envoi en Russie de respirateurs artificiels pour aider les patients atteints du coronavirus, ajoute-t-il.

Avant cet entretien téléphonique, plus tôt le 1er juin, le porte-parole de la présidence russe, cité par l'AFP, avait commenté auprès des journalistes l'idée de Donald Trump en ces termes : «[Vladimir] Poutine est favorable au dialogue sur tous les sujets, mais pour réagir à une telle initiative il faut plus d'informations». Il avait ajouté que la Russie attendait de savoir notamment «quel [était l']ordre du jour, avec quel contingent de participants».