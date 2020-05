Covid-19 en Russie : nombre record de cas détectés en un jour, 4 millions de tests réalisés

Avec 10 633 nouveaux cas confirmés au cours de ces dernières 24 heures, la Russie enregistre sa plus forte augmentation d'infections détectées en une journée. Plus de 4 millions de tests de dépistage ont été effectués dans le pays.

Comme le rapporte l'agence Reuters, la Russie a enregistré ce 3 mai sa plus forte augmentation quotidienne du nombre d'infections détectées au nouveau coronavirus avec 10 633 nouveaux cas confirmés, portant le nombre total de cas recensés dans le pays à 134 686. Toujours selon Reuters, le taux de mortalité lié au Covid-19 en Russie a toutefois ralenti ces derniers jours et reste relativement bien inférieur à celui de nombreux autres pays, même si cette variable dépend des méthodes de recensement et de tests pratiqués.

En outre, cité par l'agence de presse Tass, le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain annonce le même jour que plus de 4,1 millions de tests de dépistage ont à ce jour été effectués dans le pays. Selon l'Institut national de santé publique, 174 000 tests ont ainsi été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le nombre de morts à l'échelle nationale est passé à 1 280 après que 58 nouveaux décès ont été recensés dans le dernier bilan officiel.

Pour l'heure, le bilan mondial de la pandémie fait état de plus de 240 000 décès recensés à travers le monde, dont plus de 85% en Europe et aux Etats-Unis, selon le comptage AFP du 2 mai basé sur les données des autorités des différents pays.