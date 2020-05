Qui a causé la propagation du virus dans le monde ? L'ambassadeur de Chine en France donne son avis

Dans les colonnes du Parisien, l'ambassadeur de Chine en France s'est exprimé sur l'évolution de la crise sanitaire du coronavirus dans le monde. Le haut diplomate a notamment répondu aux récentes insinuations de Donald Trump sur l'origine du virus.

Dans un entretien publié le 2 mai par Le Parisien, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, est revenu sur le climat diplomatique parfois tendu entre la Chine et l'Occident, à l'image des récentes passes d'armes interposées entre Washington et Pékin.



Interrogé sur le fait que Donald Trump ait récemment confirmé «croire sérieusement que l’Institut de virologie de Wuhan» était «à l’origine» de la pandémie de Covid-19, le haut diplomate chinois a déploré «une accusation sans fondement», accusant le président américain de «duper les gens avec des lessives en poudre». «S'il a des preuves, qu'il les montre», a déclaré Lu Shaye, cité par Le Parisien. L'ancien maire adjoint de Wuhan a voulu enfoncer le clou en appelant «la communauté internationale» à pointer «la responsabilité des Etats-Unis qui ont causé la propagation du virus dans le monde». «Le pays que dirige Donald Trump totalise à lui seul un nombre de cas supérieur au total des cas recensés du 2e au 7e pays les plus touchés dans le monde», a également souligné Lu Shaye. «Le laboratoire applique les procédures de sécurité, il n'y est pas question de fuite de virus», a-t-il encore assuré.

Entre autres tensions diplomatiques entre Pékin et l'Occident, l'ambassadeur de Chine en France est par ailleurs revenu sur sa récente convocation par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, après la publication d'un texte très virulent envers les pays occidentaux, attribué à un diplomate chinois. Lu Shaye a ici déclaré que les textes publiés sur le site de l'ambassade chinoise n'étaient «pas du dénigrement». «Mais, oui, nous sommes critiques, parce que des médias occidentaux ont diffamé et stigmatisé la Chine», a-t-il ajouté.

Au cours de l'entretien, le haut diplomate chinois a en outre livré son point de vue sur la gestion chinoise de la crise sanitaire, louant «la capacité de mobilisation, d'organisation et d'opération du gouvernement et du Parti communiste chinois» qui, il l'affirme, ont permis de «rassembler toutes les forces du pays à travers le monde». «On a construit en dix jours deux hôpitaux épidémiologiques de 2 500 lits, mobilisé plus de 40 000 médecins et infirmiers pour voler au secours des habitants de Wuhan», a-t-il rappelé pour l'exemple.

Si certains pays tablent sur une sortie de crise imminente, la propagation du nouveau coronavirus continue d'éprouver les systèmes de santé à travers la planète, et pousse nombre de pays à prendre des mesures inédites à tous les niveaux. Pour l'heure, le bilan de la pandémie est de plus de 240 000 morts recensés à travers le monde, dont plus de 85% en Europe et aux Etats-Unis, selon le comptage AFP du 2 mai basé sur les données des autorités des différents pays.