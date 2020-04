En pleine épidémie du Covid-19 sur Terre, un groupe d'astronautes part vers l'espace

Deux cosmonautes russes et un astronaute américain ont quitté la Terre pour rejoindre la Station spatiale internationale. Dans le contexte de la pandémie, les préparatifs du lancement se sont déroulés dans des conditions de sécurité accrue.

Le vaisseau Soyouz transportant deux cosmonautes russes et un astronaute américain s'est arrimé jeudi 9 avril à la Station spatiale internationale (ISS). Le vaisseau spatial Soyouz MS-16 a été lancé sur la fusée Soyouz-2.1a du cosmodrome de Baïkonour jeudi matin. À bord se trouvaient trois membres d'équipage: les cosmonautes russes Anatoli Ivanichine (le commandant) et Ivan Vagner, ainsi que l'astronaute américain Chris Cassidy. À la station, les nouveaux membres d'équipage ont été accueillis par le russe Oleg Skripotchka et les américains Andrew Morgan et Jessica Meir. Leur retour sur Terre à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-15 est prévu pour le 17 avril.

Le vendredi 10 avril, le président russe Vladimir Poutine a pris contact avec les six astronautes à bord de l'ISS et les a félicité à l'occasion de la Journée de la cosmonautique qui aura lieu dans deux jours. Il a également souligné que «l'exploration spatiale a toujours été et demeure pour l'humanité un symbole de progrès et de développement». «Je suis convaincu que, même de nos jours, alors que le monde est confronté à des défis complexes, les activités spatiales et notre coopération avec nos partenaires étrangers se poursuivront activement», a-t-il déclaré depuis sa résidence à Novo-Ogariovo.

© Alekseï Droujinine Source: Sputnik Vladimir Poutine lors de la visioconférence avec la Station spatiale internationale

Ce lancement est assez particulier car pour la première fois il était réalisé grâce à une fusée Soyouz-2.1a. Auparavant, tous les lancements habités étaient effectués sur une fusée Soyouz-FG avec un système de contrôle ukrainien. Roskosmos avait arrêté son exploitation l'année dernière. Pour la première fois, un vaisseau spatial habité sur Soyouz-2.1a a été lancé sans équipage en août 2019, avec le robot humanoïde Fedor au bord, annonce le média en ligne gazeta.ru.

La durée prévue de la nouvelle expédition serait de 196 jours. Pendant ce temps, ses participants réaliseront un certain nombre d'expériences, notamment médicales, biologiques, physico-chimiques et autres. Au total, plus de 50 expériences dans le cadre du programme de recherche scientifique et appliquée sont prévues au cours de l'expédition. Leur retour sur Terre est prévu en octobre 2020.

La mission a été maintenue malgré la pandémie du COVID-19 qui ravage la Terre depuis quelques mois. Les préparatifs du lancement se sont déroulés dans les conditions de sécurité renforcée. Dès le 12 mars, l'équipage a été confiné au centre d'entraînement de la Cité des étoiles, près de Moscou. Autorisé à travailler avec eux, le personnel du service au sol était constamment surveillé par des médecins. Leurs familles, les amis et les journalistes n'ont pas été autorisés à participer mercredi à la conférence de presse précédant le départ. Cette dernière s'est déroulée par visioconférence, sans public. Lors de la conférence l'astronaute Cassidy a annoncé qu'il était convaincu que le nouvel équipage n'apporterait aucune infection à bord de l'ISS.

Depuis le début de mars et la confirmation du premier cas d’infection par le coronavirus les autorités de Moscou mettent en place des mesures restrictives pour stopper la propagation du COVID-19. Notamment les restaurants, les musées, les parcs, les écoles et les autres lieux publics ont été fermés. Les moscovites ont été invités à rester chez eux et respecter la distanciation sociale. Dans ces conditions l’équipage spatial a dû faire l'impasse sur la visite traditionnelle de la tombe du premier homme dans l'espace, Iouri Gagarine, au pied du Kremlin.