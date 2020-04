Luxueux confinement : le message de réconfort de la famille royale belge passe mal

Envoyé depuis l'immense jardin du château de Laeken, le message de réconfort envoyé par la famille royale aux Belges, en plein confinement lié à la crise du coronavirus, a suscité de nombreuses réactions, de l'indignation à l'ironie.

«Courage, samen sterk [forts ensembles]» : rédigée en français et en néerlandais, la communication se voulait prudente, et rassurante... mais n'a pas convaincu tout le monde. En pleine crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, la famille royale de Belgique a en effet adressé, le 5 avril, un message d'encouragement aux citoyens belges, confinés depuis le 23 mars, afin de leur transmettre son soutien et de les inciter à respecter les mesures de confinement.

Dans la courte vidéo filmée depuis un hélicoptère de la chaîne de télévision flamande VTM, la famille royale salue la caméra depuis le jardin du château de Laeken, d'une superficie de 186 hectares. A leurs pieds, des fleurs forment un message. «Soyons unis en ces moments difficiles. Courage aux victimes, aux malades et à leurs proches. Merci à tous les soignants et aux bénévoles !», écrit encore la famille royale sur Twitter.

«Bonne merde dans vos 20m²»

Mais le message a été mal reçu par une partie de la population, qui n'a pas hésité à commenter la publication, notamment sur les réseaux sociaux, poussant même les responsables de la communication de la famille royale à supprimer plusieurs tweets. Il est néanmoins encore possible de lire certaines réponses à la vidéo de la famille royale publiée sur Twitter : «Obscène», «C'est une blague ?», «Les hors-sol subsidiés» ou encore «Vous n'avez pas honte ?»

En Belgique, la famille royale, "confinée" dans ses hectares de verdure, nous trolle bien comme il faut.

Du côté politique, des responsables du PTB (gauche) ont eu aussi fait entendre leur mécontentement.

La conseillère communale de la ville de Bruxelles Mathilde El Bakri, a posté sur Facebook ce 6 avril un message adressé à la famille royale, déplorant ses «privilèges de classe».

«Sympa le message d'encouragement de la famille royale depuis leur modeste jardin privé de Laeken, à peine plus grand que la commune de Saint-Josse (ou vivent près de 30 000 personnes). Et si en ces temps de coronavirus, on ouvrait (enfin!) ce parc au public ?», a-t-elle écrit, alors qu'un collectif de citoyens réclame depuis plusieurs mois l'ouverture du parc au public.

Le député et chef de groupe PTB à la Chambre des représentants de Belgique, Raoul Hedebouw, a quant à lui estimé dans un message publié sur Facebook le 6 avril : «Même en matière de confinement, l'inégalité des classes sociales entre riches et pauvres explose aux yeux du monde...» Et de poursuivre : «La famille royale tenait à nous le rappeler ce matin par une photo de leur jardin...»

De son côté, l'auteur belge de BD Marc Dubuisson a commenté le message de la famille royale sur Twitter : «En Belgique, la famille royale, "confinée" dans ses hectares de verdure, nous trolle bien comme il faut.»

Enfin, la vidéo tournée dans le domaine royal de Laeken a même inspiré plusieurs détournements. Sur Facebook, la page parodique belge «Coucou Charles» a opté pour un slogan sensiblement différent : «Bonne merde dans vos 20m²».