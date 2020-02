75 ans de la victoire contre les nazis : des soldats français défileront-ils à Moscou ?

Plusieurs hauts gradés français, dont le chef d'état-major François Lecointre, se sont rendus à Moscou pour y rencontrer des autorités militaires russes. Ils ont été invités à participer aux commémorations russes de la victoire sur les nazis.

Le ministère russe de la Défense s'est réjoui dans un communiqué de la visite de plusieurs hauts gradés français parmi lesquels se trouvaient le chef d'état-major français, François Lecointre, à Moscou le 27 février dans le cadre d'un accord de coopération de sécurité russo-français convenu en septembre 2019.

Chef d'État-major général des Forces armées de la Russie, général d'armée #ValériGuérassimov a eu des entretiens à Moscou avec le chef d'état-major des forces armées françaises, général d'armée #FrançoisLecointre@FranceEnRussie@AmbRusFrancepic.twitter.com/BOrx9cSNrs — Минобороны России (@mod_russia) February 27, 2020

«Nous avons eu l'occasion d'échanger des vues sur la situation dans les régions en crise, la situation sur le continent européen et de vérifier la mise en œuvre des instructions des ministres de la Défense obtenues lors de la réunion de Moscou au format 2+2 en septembre 2019», a déclaré à cette occasion le chef d'état-major et vice-ministre russe de la Défense Valéri Guérassimov à l'occasion de cette rencontre. De son côté, l'ambassade de France en Russie a fait état d'«une prise de contact importante» entre les commandements militaires russes et français.

Dans le cadre de l'agenda de sécurité et de confiance voulu par la France et la Russie, une prise de contact importante entre le Chef d'état-major des armées, le général Lecointre, et son homologue russe, le général Guérassimov @Armees_Gouv@mod_russiapic.twitter.com/sjyATUqNMa — France en Russie (@FranceEnRussie) February 29, 2020

Parmi les sujets abordés entre les militaires français et russes : les accords de communications entre les deux armées et la prévention incidents entre avions et navires. Parallèlement, le chef d'état-major russe a fait part des «graves préoccupations» de Moscou devant l'activité de l'Otan à ses frontières. Le général en chef russe a qualifié ces éléments de «clairement provocateurs» en l'absence de «dialogue au niveau militaire» et s'est dit prêt à «discuter de ces problèmes ouvertement et franchement».

#ValériGuérassimov: Les exercices prévus dans un proche avenir sont effectués sur la base de scénarios anti-russes prévoyant la mise au point d'opérations offensives. En l'absence de dialogue au niveau militaire, de tels événements sont clairement provocateurs pic.twitter.com/8DYhoBGFsS — Минобороны России (@mod_russia) February 27, 2020

La France invitée à participer aux commémorations de la Victoire

Celui-ci a également fait savoir au cours de cet entretien que son pays honorerait la mémoire des soldats français ayant combattu l'Allemagne nazie «conjointement avec l'Armée rouge». Valéri Guérassimov a aussi déclaré que l'armée russe serait heureuse «de voir le contingent français parmi les participants au défilé militaire sur la place Rouge le 9 mai 2020», pour célébrer les 75 ans de la victoire.

#ValériGuérassimov: Nous honorons la mémoire des soldats français qui ont combattu conjointement avec l'Armée rouge avec un ennemi commun et nous serons heureux de voir le contingent français parmi les participants au Défilé militaire sur la Place Rouge le 9 mai 2020 pic.twitter.com/RtHQjEStHG — Минобороны России (@mod_russia) February 27, 2020

Cette réunion importante entre militaires français et russes intervient après un accord conclu le 6 septembre 2019 par les deux pays. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense Jean-Yves Le Drian et Florence Parly et leurs homologues Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou avaient, dans ce cadre, participé à Moscou une réunion au «format 2+2», la première de ce type depuis 2014 et le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Un rattachement jugé illégal par l'Union européenne et depuis sujet récurent de tensions entre les deux pays.

