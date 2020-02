Coronavirus : Tokyo n'envisage pas de «reporter ou d'annuler» les Jeux olympiques de 2020

Si le coronavirus chinois a déjà provoqué le report voire l'annulation de nombre d'événements, le Comité international olympique a tenu à confirmer le bon déroulement des JO de Tokyo du 24 juillet au 9 août.

Fustigeant des «rumeurs irresponsables», le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo, Yoshiro Mori, a une nouvelle fois souligné, le 13 février, qu'il n'envisageait aucunement de «reporter ou d'annuler les Jeux» en raison de l'épidémie de coronavirus.

A seulement 162 jours de la cérémonie d'ouverture, des questions sont fréquemment soulevées sur un éventuel report des JO en cas de propagation du virus dans toute l'Asie. «Nous aimerions nous coordonner avec le gouvernement national et agir de manière calme», a tempéré Yoshiro Mori lors d'une réunion avec de hauts responsables du Comité international olympique (CIO).

Un premier décès d'une personne contaminée a été annoncé le 13 février par les autorités japonaises, une femme de 80 ans dans une région voisine de Tokyo. Il n'était cependant pas encore certain que le coronavirus soit la cause directe de sa mort. L'épidémie de pneumonie virale, désormais appelée Covid-19, a déjà forcé le report d'une série d'événements sportifs en Chine, dont des compétitions de qualification olympique. La liste ne cesse d'enfler également dans plusieurs pays non-asiatiques.

«Nous avons la saison des pluies qui pourrait vaincre le virus»

Lors de cette même réunion avec plusieurs membres du CIO, la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a promis de mettre en oeuvre des «mesures rigoureuses» pour protéger la population contre le Covid-19 à l'approche des Jeux olympiques. Le maire du village olympique de Tokyo, Saburo Kawabuchi, a déclaré lors de la réunion fonder ses espoirs sur une augmentation de l'humidité dans l'air pour tuer la maladie. «Nous avons la saison des pluies qui pourrait vaincre le virus», a-t-il estimé.

Le Japon recense actuellement près d'une trentaine de cas positifs sur son territoire. Par ailleurs, 218 occupants d'un bateau de croisière placé en quarantaine au Japon ont été infectés, selon un dernier décompte jeudi. Un officier de quarantaine a également été contaminé à bord.

En Chine, la province centrale du Hubei où le virus est apparu a annoncé le 13 février 242 décès supplémentaires et près de 15 000 nouvelles personnes infectées, des chiffres en très forte hausse après la mise en place d'une nouvelle définition plus large des cas d'infection, instaurée par les autorités chinoises. Ces nouveaux chiffres portent à au moins 1 355 le nombre de décès et à près de 60 000 le nombre de contaminations en Chine continentale.

Ils ont annulé ou reporté

Participants qui renoncent ou annulation pure et simple : l'épidémie de coronavirus a d'ores et déjà affecté la tenue de nombreux salons internationaux dans le monde entier. Le Mobile World Congress (MWC, grand salon mondial de la téléphonie mobile) de Barcelone, qui devait se dérouler du 24 au 27 février. Le suspense a pris fin le 12 février au soir, quand l'association organisatrice GSMA a annoncé l'annulation de cet événement majeur : «La préoccupation mondiale relative à l'épidémie de coronavirus, les inquiétudes sur les voyages et d'autres circonstances rendent impossibles l'organisation» du salon, qui accueille chaque année près de 110 000 visiteurs. Des participants majeurs avaient annulé leur venue les jours précédents, dont Facebook, Amazon, Sony, NTT DoCoMo ou encore l'opérateur BT.

Le Forum d'investissement de Sotchi du 12 au 14 février : une importante délégation chinoise était attendue en Russie pour cet événement où le nouveau président du gouvernement russe Mikhail Michoustine devait s'exprimer, mais le sommet a été reporté sine die. Le Salon du vin de Chengdu du 26 au 28 mars : le plus grand salon de vins et spiritueux de Chine, qui attire en moyenne 400 000 personnes, a été ajourné par les autorités chinoises sans fixer de date ultérieure.

Le Semicon Korea Seoul du 5 au 7 février : le salon professionnel international des semi-conducteurs, qui a lieu une fois par an à Séoul a été annulé, les organisateurs faisant de la santé des participants «leur priorité».

Plusieurs salons chinois qui devaient se tenir à Pékin au premier trimestre ont par ailleurs été reportés : la Beijing Fabric Wallpaper Expo (papiers peints), le Build & Decor (matériaux de construction et décoration) et la China International Door Expo (industrie des portes). Le salon d’art contemporain Art Basel, prévu fin mars à Hongkong, est également annulé. Idem pour la Conférence et exposition sur l'aviation d’affaires en Asie de Shanghai, prévue fin avril. Enfin, le 12 février, le Grand Prix de Formule 1 de Shanghaï, prévu mi-avril, a été reporté et pourrait être annulé. D'autres événements sportifs prévus en Asie pourraient être également reportés si l'épidémie venait à s'amplifier.