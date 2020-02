Aux Etats-Unis, des femmes payent (très cher) un dîner où elles apprennent à ne plus être racistes

Aux Etats-Unis, des femmes blanches, et de gauche, payent jusqu'à 2 500 dollars pour participer à un repas où on leur explique pourquoi elles sont racistes. Et le concept est de plus en plus populaire.

Des dîners d'un nouveau genre voient le jour aux Etats-Unis. Et le concept peut paraître surprenant. Comme le rapporte un article de The Guardian, repéré par Le Point, le projet appelé Race for Dinner vise à lutter contre le racisme.

Concrètement, huit femmes blanches, qui se revendiquent progressistes et démocrates, organisent un dîner chez l'une d'elles afin de discuter de leur racisme supposé. Le tout, sous le regard et la direction des deux fondatrices de Race for Dinner, Regina Jackson, une Afro-Américaine, et Saira Rao, une Indo-Américaine. Et l'addition est salée : 2 500 dollars (2 272 euros) par dîner, somme qui peut être payée par une seule des huits femmes blanches, où répartie entre les convives.

Le contenu des débats peut parfois sembler surréaliste. Le journal britannique rapporte par exemple un échange entre une participante et une fondatrice de Race for Dinner, lors d'un repas à Denver (Colorado). La participante au dîner explique ne pas avoir réagi quand une personne l'a félicitée avec condescendance d'avoir adopté ses deux enfants noirs, comme si elle les avait sauvés. Par sa non-réponse, «vous admettez donc qu'il est abaissant d'adopter un enfant noir ?», répond alors Saira Rao. La participante au dîner acquiesce.

Les électrices de Trump ne sont pas les bienvenues

Si Saira Rao et Regina Jackson ne ciblent que les femmes blanches et libérales, c'est qu'elles seraient plus ouvertes à «changer leur comportement». Et l'éducation de ces femmes seraient aussi plus favorable. «Si vous faisiez cela dans une salle de conférence, elles partiraient», dit Rao. «Mais les riches femmes blanches ont appris à ne jamais quitter la table du dîner», ajoute-t-elle. En clair, ces dîners ne sont pas pour les 53 % de femmes blanches qui ont voté pour Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016, rapporte The Guardian. Ni pour les hommes. «Les hommes blancs ne changeront jamais rien», affirme Regina Jackson.

Si ces dîners ne sont pas encore très populaires, ils connaissent un franc succès. Selon The Guardian, les organisatrices «n'ont pas pu faire de pause» : 15 dîners ont été organisés dans les grandes villes des Etats-Unis depuis le printemps 2019.

